¿Una franquicia de NBA en México? Lo que dice el comisionado adjunto Mark Tatum

Un sinfín de motivos existen para que México pueda contar con una franquicia de la NBA, entre los más relevantes se encuentra la cercanía con Estados Unidos y por supuesto el amor y la pasión de los millones de fanáticos mexicanos por la NBA quienes año con año lo demuestran durante los partidos de temporada regular que se realizan en la Arena Ciudad de México y por supuesto también con el respaldo que demuestran a Capitanes de la Ciudad de México, equipo de la NBA G-League.

Mark Tatum, Comisionado adjunto de la NBA, valoró una vez más la importancia del mercado mexicano para la mejor Liga de baloncesto en el planeta. “Sí, creo que México y la Ciudad de México en particular son un mercado muy, muy importante para nosotros. Y estamos viendo mucho impulso en torno al juego en América Latina, incluido el compromiso social y digital. Esta temporada tuvimos un récord (con el Orlando vs Atlanta). Me encanta el total de horas vistas en plataformas de transmisión medidas, los juegos en la Ciudad de México se transmitieron en plataformas como Amazon Prime, en Star Plus, Vix y NBA League Pass, por lo que estamos viendo un tremendo crecimiento de espectadores diarios. Agregamos unos 2,2 millones de seguidores en nuestras cuentas de redes sociales localizadas en América Latina”.

¿México tendrá un equipo de la NBA?

El dirigente recordó que tanto es la relevancia del basquetbol en México que apenas volvió a quedar de manifiesto con los cientos de aficionados que acudieron a la apertura de una tienda con artículos oficiales de la competición, en la que estuvieron Horacio Llamas y Juan Toscano.

Como sabrán, abrimos una nueva tienda en México la semana pasada y contamos con los exjugadores Horacio Llamas y Toscano Anderson y vi las filas de personas que estaban a la vuelta de la esquina esperando eso.Señaló

Por lo anterior, Tatum reconoció que cuando se habla de una expansión de la NBA para que tenga un equipo fuera de los Estados Unidos y Canadá por supuesto que la primera opción es México y es algo que se continúa en análisis.

“Cuando pensamos en México, la proximidad a los Estados Unidos, el enorme mercado de más de 100 millones de personas, la Ciudad de México es la ciudad más grande de América del Norte. Entonces, para nosotros, cuando miramos lugares donde hay una gran afinidad por el juego de baloncesto, hay una gran población, ya sabes, la oportunidad de ir allí para traer la experiencia de la NBA, hay algo que siempre ha sido importante para nosotros. Y esto se relaciona con una de las preguntas de las que hablamos antes, que era la posibilidad de una expansión. Cuando pensamos en expandirnos nuevamente, hay algunos beneficios realmente grandes en términos de la Ciudad de México, donde geográficamente se encuentra en el mismo tipo de zona horaria, es relativamente fácil llegar, particularmente para algunos de los equipos de sureste y suroeste”.

El éxito de Capitanes y la continuación de la NBA en México

Mark Tatum recordó que el primer paso para crear una franquicia de la NBA en México ya se dio con la creación del equipo Capitanes, que juega en la G League, un equipo que no solo genera ganancias en la Ciudad de México también propicia beneficios cuando le tocar ir a Estados Unidos para jugar contra otros rivales en condición de visitante.

“Queríamos comenzar a capitalizar esto para ver si podríamos operar una franquicia de la G League allí de forma regular y puedo decirles que el éxito de Capitanes es increíble. Establecieron un récord de asistencia con 16,000 personas en la Arena CDMX para su partido inaugural y en el último partido de la temporada pasada se agotaron completamente las entradas”.

De igual forma resaltó que la organización capitalina “lidera la liga en ventas de mercancías. Entonces, y, francamente, cuando los Capitanes vienen y juegan contra otros equipos de la G League en los Estados Unidos, debido a la gran base de fanáticos Mexicoestadounidenses aquí en los Estados Unidos, esos otros equipos de la G League ven una mayor asistencia a esos juegos también, así que estamos viendo nuevamente un tremendo crecimiento en México y será un lugar en el que seguiremos invirtiendo y jugando también”.

Por todo lo anterior se tiene garantizado que la NBA seguirá de visita en México con la disputa de partidos de temporada regular por lo que para la campaña 2024-2025 se prevé se juegue el choque 33 de la NBA en suelo mexicano.