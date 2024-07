Una falla en el automóvil relegó a Ricardo Cordero al 3er lugar en rally canadiense

Un sabor agridulce le dejó al potosino Ricardo Cordero su participación en el Rallye Baie des Challeurs celebrado en Quebec, Canadá, luego de que una falla en el automóvil lo relegó al tercer puesto.

El piloto junto a su navegante michoacano, Marco Hernández, lidereaban la competencia hasta con 12 segundos de ventaja, pero la barra de luces del Citröen C-3 los limitó en su accionar, por lo que perdieron minutos importantes, relegándose posiciones.

“Estábamos motivados con repetir la actuación de los dos anteriores años, sin embargo ahora el éxito no estuvo de nuestro lado, a pesar de que arrancamos bien los primeros tramos, llegamos a ser líderes con varios segundos de ventaja, traíamos un gran ritmo, pero desafortunadamente tuvimos un daño en la barra de luces y corrimos los tramos nocturnos a ciegas, por lo que perdimos esa ventaja”, explicó Cordero de Ávila.

Cortesía / GHR Motorsport

Detalló que “en el último día salimos a atacar al máximo, para recortar esa diferencia con los punteros, pero de nuevo la suerte no estuvo de nuestro lado y perdimos más tiempo y nos tuvimos ya que conformar con el tercer lugar. Sí nos regresamos molestos porque no es el resultado que queríamos y para el que nos preparamos. Sin embargo no nos daremos por vencidos para revertir esto y recuperar terreno en la clasificación, faltan algunas fechas y vamos a atacar con todo para recuperar el liderato en la Nacam Rally Championship”.

Cortesía / GHR Motorsport

Después de este evento, la dupla Cordero – Hernández iniciará la preparación para el 56 Rally Montañas que tendrá como sede San Luis Potosí, del 25 al 27 de julio, donde Ricardo será anfitrión y más que obligado a sumar el triunfo en su tierra natal.

Cortesía / GHR Motorsport

Posteriormente a esa fecha, estará en el Rally Sierra Juárez, y luego volverá al extranjero para correr el Rally Panamá, en busca de recuperar el liderato general del Nacam Rally Championship, donde actualmente es el monarca.