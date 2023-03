Un sueño jugar en casa para Marcela Zacarías

Jugar en casa y ante su gente es un reto muy importante para Marcela Zacarías quien es una de las 4 mexicanas que tendrán acción en el San Luis Open WTA 125 a celebrarse en las canchas de ladrillo del Club Deportivo Potosino que inicia este lunes y finaliza el 2 de abril.

“Es un logro, es un sueño, la verdad que estoy muy emocionada de poder jugar aquí en mi casa creo que también es una ilusión, es como soñar con tener un muy buen resultado. Yo sé que será un torneo increíble vienen las mejores del mundo, pero nunca sabes, hay que esperarlo mejor y que sea un muy buen torneo”, comentó la potosina.

La tenista potosina aceptó que hay presión el jugar en su tierra, pero ella ya tiene su plan a seguir para poder estar en la pelea por llegar a las finales en el torneo.

“Yo creo que lo más padre va a ser a la gente, de todas las porras, siempre hay un poco de presión jugar en casa. A mí me gusta mucho esa presión, hay que estar tranquilos, hay que jugar punto por punto y disfrutar cada momento, dijo Zacarías.

El año pasado Marcela tuvo una muy buena actuación en la Billie Jean King Cup justamente en el Deportivo Potosino por lo que se preparó muy bien para superar lo hecho en aquella ocasión.

“Estoy muy estoy tranquila, he estado entrenando muy bien, me gusta jugar aquí, sé que voy a tener el apoyo de la gente obviamente va a depender un poquito contra quién me toque, pero sea la que sea voy a dar lo máximo y voy a intentar ganar”.

Marcela se ve jugando la final del San Luis Open WTA 125 y más aun jugando en el Deportivo Potosino el lugar donde nació tenísticamente y del que tiene mucho cariño, por lo que dará su mejor actuación para buscar el título.

“A todas mis amigas que han venido esta semana de otros países les he platicado que aquí fue donde aprendí a jugar tenis, que es un lugar que me trae siempre muy buenos recuerdos, así que esta semana voy a estar soñando y pasándola muy bien”, finalizó.

Después de jugar en San Luis Potosí, Marcela Zacarías jugará el WTA 500 en Charleston y de ahí volará a tierras ibéricas para jugar contra España en Marbella en la Billie Jean King Cup.