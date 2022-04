Un éxito el Miss & Mr UTAN 2022

Con la participación de los mejores exponentes del fisiculturismo de San Luis Potosí, se realizó la cuarta edición del Miss & Mr UTAN 2022, que fue organizado por alumnos de la licenciatura en Educación Física y el Deporte de la Universidad Tangamanga Campus Saucito el pasado viernes 01 de abril.

El evento estuvo encabezado por Susana Rodríguez presidente de la Asociación de Fisicoculturismo y Acondicionamiento Físico Potosino y presidenta de NABBA, en coordinación de Mtro. Alberto Daniel Ferriz Galindo, Coordinador de la Licenciatura en Educación Física y el Deporte., y lo alumnos organizadores Fernanda Sánchez Castellanos, Jesús Eduardo Rocha Grimaldo, Rodolfo Emmanuel López Morquecho.

Alto nivel competitivo se vivió en este evento. / Cortesía Susana Rodríguez

Los ganadores absolutos por categoría fueron Jimena Díaz Martínez en Sport Model Fantasía del Gym Tapaout; Ana Lilia Velázquez en la categorúa Model del Gym BC Club; Mayra Lud Castro se adjudicó Wellens de Máx Gym, así como Ana Lilia Velázquez categoría Bikini del Gym BC Club.

En varones Diego Acosta se coronó en la categoría Sub junior del Gym Guerrero Azteca, el segundo lugar fue para lugar Leonardo Yanel categoría Sub Junior del Gym Acro Gym y tercero Azfiel Antonio Rivera categoría Sub Junior del Army Gym; Axel Canela Cardona se coronó en la categoría Junior del Gym Guerreros Azteca, al igual que 1er Lugar Kevin Nahúm Méndez categoría Novatos del Gym Eagle gym.

En la categoría principiantes el título fue para Javier Arriaga Ontiveros del Gym Guerrero Azteca la igual que Iker Fernando Ortiz categoría Infantil Kids del Gym Ikiv Lima lama, el segundo para Alfredo Solís Ramos categoría Infantil Kids del Gym Turbo Fitness.

Bryan Alejandro Lerma se coronó en la categoría Infantil del Gym Ikiv Lima Lama, mismo caso de Alfredo Nava Aguilar en la categoría Body Building hasta 21 años; Javier Arriaga Ontiveros se quedó con el primer puesto de la categoría Body Building hasta 23 años del Gym Guerreros Azteca.

DATO

Esta fue la cuarta edición de este evento de fisicoconstructivismo.