Un empate y un triunfo para Santos. Los clásicos San Luis vs Potosino

Cuando el San Luis logró el ascenso a la Primera División, se tuvieron dos equipos potosinos en el máximo circuito, por lo que la afición estaba dividida, unos con los Santos de San Luis, otros con los Cachorros del Atlético Potosino.

Carlos Miloc se encargó de darle al equipo la característica de equipo humilde, de equipo del pueblo, al mismo tiempo que alimentaba la idea que el Atlético Potosino, era el equipo de los ricos.

Otra de las cosas que Miloc mencionaba, era que él tenía un equipo de hombres, no de nombres, que sus jugadores se quitaban el frack para ponerse el overol e hicieron de la canción de “El Rey”, su himno, tanto que la ponían al final de cada uno de los partidos del San Luis, en el Estadio “Plan de San Luis”.

Aunado a todas esas palabras de Miloc, la verdad es que el San Luis era un equipo de entrega, de lucha, que no fácilmente se le ganaba, ni como visitante y mucho menos como local.

Jugadores como el portero Pilar Reyes, Pepe Camacho, Pedro Medina, Raúl Ruiz, “Chocolate” Hernández, Horacio Jácome, Juan Ramón Ocampo, Roberto Silva, eran unos verdaderos ídolos de la afición potosina. Ver jugar al San Luis, era un verdadero deleite, era ver a un equipo que no se achicaba ante nadie.

Y vinieron los clásicos San Luis contra Cachorros. El primero de ellos, cuando Potosino fue local, el resultado fue empate a un gol y en el segundo el marcador favoreció al San Luis con marcador de dos goles a cero.

Durante ese segundo partido, Carlos Miloc volteaba hacia el palco del Atlético Potosino y lanzaba voces, que no se entendía que decía, pero les enseñaba un fajo de billetes.

Las cosas se hacían totalmente diferente a como se hacen ahora y en cuestión de entrevistas con los jugadores después de los partidos, se hacían en los mismos vestidores, nada que zona mixta y sala de prensa.

Al entrar con Carlos Miloc, este estaba eufórico por la victoria y nos dijo: “El dinero no lo es todo, no compra la felicidad y esta vez así lo hemos demostrado, por que el dinero no vale para nada y este se va a la letrina”,

Acto seguido, Carlos Miloc sacó el dinero que había estado mostrando al palco del Atlético Potosino y lo lazó a la tasa del baño.

“Con dinero o sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley”, seguía diciendo la canción, mientras los aficionados abandonaban el estadio en medio de algunas broncas que no pasaron a mayores.