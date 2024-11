Último día de promoción del Buen Fin para la 5ta Carrera El Sol de San Luis

Este martes 19 es el último día para que aprovechen la promoción para inscribirse, en equipo, a la 5ta Carrera Atlética El Sol de San Luis 3K y 10K que se llevará a cabo el 8 de diciembre con 150 mil pesos en efectivo y atractivas rifas.

Quienes no pudieron aprovechar la promoción anunciada por El Buen Fin del 15 al 18 de este mes, se informa que se mantiene un día más, es decir, únicamente quienes acudan al edificio de El Sol de San Luis, solo hoy martes de 9:00 a 19:00 horas, se les hará válida.

Esta consiste en que si inscriben a 5 personas al momento, por solo 350 pesos cada una ($1,750.00), la sexta es ¡gratis!, promoción que en días pasados fue aprovechada por varios equipos y familias para sumarse a la carrera del diario de los potosinos.

Si no te has inscrito, acude a las instalaciones de El Sol de San Luis, en avenida Universidad 565, colonia Centro, de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.

También podrán registrarse de manera individual, por 400 pesos cada uno, en: Salvajes Outdoor, Av. Parque Chapultepec 1000. Teigsa, Calle Acerina 1372, Colonia Valle Dorado. Balam, Av. Colorines 532, Prados Glorieta. CAPI FERREPAPE, Avenida Románica 125, Villa Magna. Dulcería La Estrella, Calle 2a. de Oriente 222, Central de Abasto, Av. Fleming 2518, Progreso. Sweet Vegan, Av. Nereo Rodríguez Barragán 1385, Col del Valle.

Papelería La Pape: Damián Carmona 1295. Local Coyote, Karakorum 410, Lomas 4ta. Sección. ASV: Mar Rojo 129, fraccionamiento San Juan. Brother Bike Shop, Avenida Tatanacho 799, fraccionamiento Tangamanga. Y en línea tutiempoatiempo.net/carrera-el-sol-de-san-luis-2024/

El dato

