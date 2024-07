Triunfo ante Mazatlán da confianza para lo que viene: Daniel Flores

El triunfo ante Mazatlán les da una total confianza a las futbolistas de trabajar con más calma, de darse cuenta que se puede si trabajar todos los días sin bajar la guardia. Así lo afirmó Daniel Flores, director técnico del Atlético de San Luis Femenil, luego de romper una gran sequía de no ganar en casa.

“Obviamente es muy positivo el ganar siempre de arranque en un torneo nuevo, sin embargo, tenemos que saber que debemos ir paso a paso, partido a partido. Los objetivos son altos y vamos en busca de ellos. Este triunfo nos trae tranquilidad para afrontar lo que viene, da confianza a jugadoras y cuerpo técnico de trabajar con más calma los siguientes días”, expresó.

Fotografías Cortesía ADSL

De desempeño de sus futbolistas, comentó: “En general me pareció muy aceptable, el equipo se comportó como esperábamos en todas sus líneas, bien parado y jugando al tú por tú con las rivales. Hubo oportunidades de gol que no se aprovecharon bien, habrá que trabajar en la definición, ya analizaremos con ellas el video.

De las jugadoras, nos estamos basando en la confianza, que ellas hagan en el terreno de juego lo que saben, y nosotros las apoyamos. El debut de Michelle estaba planeado, incluso el de otra futbolista pero no nos alcanzó el tiempo. Su desempeño fue bueno, tuvo hasta una opción de gol, y eso para ella y las refuerzos es importante, porque ganan en confianza”, agregó.

Fotografías Cortesía ADSL

Cabe mencionar que San Luis había logrado su última victoria en casa en el Apertura 2023, un miércoles 16 de agosto, ante Santos Laguna por 2-0, es decir, pasaron más de 10 meses, un torneo y medio para poder sumar tres puntos de local.

“Sabíamos de eso pero nunca lo platicamos, fue algo que buscamos no transmitir, no generar esa incertidumbre que veníamos arrastrando, se les dijo que este era un proyecto nuevo, no se dio en el semestre pasado pero los cambios siempre son para bien, y en este partido se dieron las cosas, pero ellas saben que este apenas es un primer paso y faltan muchos por dar en el torneo”, apuntó.