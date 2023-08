Triunfa potosino Alex de Alba Jr. en GTM PRO en Súper Copa

El piloto oriundo de San Luis Potosí, Alex de Alba Jr., tuvo una buena presentación en el serial Súper Copa 2023 que disputó la sexta fecha del calendario en el Óvalo Aguascalientes de la capital hidrocálida.

De Alba Jr, remplazó en esta carrera al tamaulipeco, Manolín Gutiérrez, recorrió las 42 vueltas al circuito de 1,847 metros de extensión en un tiempo acumulado de 51:50.845, para agenciarse la victoria en la carrera 1 de la GTM PRO 1.

Alex sacó casi dos segundos de diferencia al cruzar la meta con Emiliano Richards y Pablo Pérez de Lara, que finalizaron segundos con 51:52.860, dejando en terceros al capitalino Homero Richards y tapatío Marco Marín con registro de 51:54.151.

“Me voy feliz de tierras hidrocálidas porque he ganado una carrera que en algunas vueltas y tramos se me complicó. Afortunadamente no perdí la cabeza, me mantuve bien concentrado y eso me otorgó la victoria”, dijo el piloto potosino.

Cortesía | Súper Copa

Por su parte Richards y Pérez de Lara, comentaron que realizaron una carrera inteligente y que los puntos cosechados, los ayudan a escalar algunas posiciones. “Tuvimos que trabajar mucho este tercer lugar y afortunadamente pudimos subir al podio”.

Con relación a la categoría GTM, los pilotos del equipo Sidral Aga Racing Team se quedaron con la bandera de cuadros, Salvador de Alba Jr. y Jorge Garciarce.

Ambos lograron sumar una cantidad de puntos importantes para el auto número uno comenzando con una carrera complicada a pesar de salir desde la “pole” conseguida el día sábado, terminando en el quinto sitio de los Pro 1 para firmar el Top-5.

Y por lo que se refiere a la carrera de los tractocamiones, esta resultó una carrera que puso de pie a los aficionados que se dieron cita en el Óvalo Aguascalientes México, Paul Jourdain de Grupo Zapata fue el triunfador.

Jourdain, Richards, Tovar, Dueñas y “Majo” Rodríguez cruzaron la meta separados por muy poco y eso prendió a los hidrocálidos, que aplaudieron lo realizado por estos pilotos sobre la pista.