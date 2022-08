Triunfa Miguel Aguilar en la segunda corrida de Feria

Segunda corrida de Feria en la que el de Aguascalientes Miguel Aguilar fue el triunfador al cortar una oreja, aunque resultó con una herida pequeña en la barba. En su segundo, perdió trofeos por el acero mientras que Héctor Gutiérrez y Diego San Román no tuvieron suerte, se lidiaron toros de La Punta, los que resultaron desiguales. Todo ante más de media plaza en la Monumental El Paseo.

El primero de la noche fue para Héctor Gutiérrez, quien se lució de capa y en el quite. Con la muleta realizó una faena valiente, variada y con mucha entrega, aunque la faena fue de más a menos. Mató de estocada entera, pero como no dobló tuvo que descabellar, lográndolo en el segundo intento y se retiró entre aplausos. En su segundo volvió a estar valiente y variado, por lo que le corearon sus pases y le aplaudieron el desplante torero, pero con la espada se hizo un lio, tres pinchazos, cinco descabellos y un aviso para que se retirara en silencio.

Cortesía | Martín Báez

El primero para Diego San Román, fue un toro al que recibió de verónicas, pero con la muleta no se pudo acomodar y mató de pinchazo y estocada, con la que el astado dobló y él se retiró en silencio.

En su segundo, San Román se enfrentó a un toro malo, al que había que poderle y así le fue sacando la faena. Mató de estocada entera, caída, con el que el toro dobló. Se pidió la oreja, la que el juez no otorgó y la afición sacó al torero al tercio.

Cortesía | Martín Báez

En el primero para Miguel Aguilar no hubo nada con el capote y parecía que se enfrentaba a un toro que no traía nada, sin embargo, Miguel le fue sacando la faena y en qué forma, tan bien que los oles se escucharon fuerte y cuando toreaba por lasernistas, el toro lo prendió y el torero se regresó maltrecho a tablas, pero regresó para matar y lo hizo de estoconazo, no sin antes llevarse otra revolcada.

El juez le concedió una oreja y el torero tuvo que ser atendido en la enfermería llevándose una herida pequeña en la barba y un golpe en el pecho. Regresó de la enfermería y al que cerró plaza lo recibió con dos faroles de rodillas y con la muleta también realizó una faena de entrega, por lo que la afición se prendió en la Monumental El Paseo y le coreó todos los pases, pero al entrar a matar lo hizo de pinchazos y perdió trofeos.