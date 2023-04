Triunfa Ignacio Prado en la etapa 2 del “Tour of the Gila”

Ignacio Prado desde un día antes había dado muestra de que sería protagonista del Tour of the Gila que se celebra en Nuevo México, Estados Unidos, y lo confirmó al ganar la etapa 2 de un accidentado recorrido y que además coloca al Canel´s-Zerouno-Mavic como líderes por equipos.

Esta segunda etapa quedó marcada por el accidente en el kilómetro 29 donde casi 80 ciclistas se vieron involucrados, esto según los oficiales de carrera, pero fueron ocho los pedalistas que tuvieron que abandonar el evento pues presentaron algunas heridas leves.

Entre los ciclistas afectados se encontraban Cormac McGeough del equipo potosino quien afortunadamente lo más grave fue que su bicicleta quedó despedazada debido a esta situación.

El choque de ciclistas obligó a los oficiales a neutralizar la carrera en medio del Bosque Nacional de Gila y debido a que fue justo antes del segundo KOM se cancelaron los puntos intermedios.

Esta situación fue aprovechada por los ciclistas del Canel´s-Zerouno-Mavic que se detuvieron en el kilómetro 30 de la carrera para evaluar lesiones y tras una reunión de aproximadamente 10 minutos, reiniciaron su camino hasta el final del descenso.

“Para ser honesto, fue un día difícil, el grupo estaba un poco nervioso y tuvimos varios choques a lo largo del día. Era una carrera en la que no sabías lo que estaba pasando. Ha sido muy confuso, pero al final sabíamos desde el día anterior que esta etapa siempre termina en un sprint. Entonces, soy el hombre de velocidad, y mi equipo me apoyó, me respaldó todo el tiempo y gracias a ellos pude lograr un buen resultado hoy”, dijo Ignacio Prado Juárez.

La victoria se quedó en manos de Ignacio Prado Juárez que le da el sweater verde de velocista mientras que el abandono de Miguel Ángel López (Team Medellín – EPM) borró una ventaja de 59 segundos y puso a Torbjorn Roed (Above and Beyond Cancer Cycling Team) con el sweater rojo de líder, mientras que por equipo Canel´s-Zerouno-Mavic se mantiene a la cabeza, en la general Heiner Parra entra al top tres y su compañero Eduardo corte le sigue en cuarto.