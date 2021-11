Triunfa Enrique Reyna en la F5 de la Súper Copa 2021

Restando una fecha por disputarse en la temporada 2021, el potosino Enrique Reyna sumó valiosa victoria en la Fórmula 5 de la Súper Copa 2021 que disputó la séptima jornada este pasado fin de semana en el autódromo Monterrey.

Con el triunfo, "Mao" se acerca al líder de las posiciones generales que el zacatecano Federico Solís, que ahora tiene una ventaja de solo 27 unidades y todo se decidirá en la octava y última fecha en el autódromo de Puebla los días 11 y 12 de diciembre.

Reyna comenzando desde la pole position supo dominar la carrera, para sumar su segunda victoria de la temporada y así tener la oportunidad de continuar peleando por el campeonato.

“Me siento muy contento, es una gran oportunidad que se me está presentando y no la pienso desaprovechar. Agradecer de antemano a todos mis patrocinadores, al equipo, a todos los que me están apoyando para poder seguir dando pasos hacia adelante para poder ser campeón”.

Cortesía | Súper Copa.

Solís que finalizo en segundo lugar, comentó: “No debo desesperarme, continúo encabezando el campeonato y eso ahora es lo importante.

Iván González llegó tercero y aclaró que el resultado no es malo, porque lo mantienen en la general, dentro de los tres primeros.

Así que será un cierre de alto calibre el que se tenga en la última fecha de la temporada 2021 el próximo mes, en la que se conocerá no solo quien será el monarca de esta categoría, sino del resto de la Súper Copa, por lo que desde ahora se augura un gran espectáculo en los autos, tractocamiones y motocicletas.

EL DATO

Enrique Reyna se puso a 27 puntos del lider, faltando una fecha de la temporada 2021.