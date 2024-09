Tres pugilistas del Coronado´s Box entran en acción este sábado

Los integrantes del Coronado´s Box, Susana Bolaños, Rubén Alejo y Dafne Torres se preparan para los combates que tendrán el sábado 28 de septiembre en la velada de boxeo en el Club Libanés Potosino a partir de las 21:30 horas.

Susana “Mamba” Bolaños es exseleccionada nacional, campeona de Cinturón de Oro y múltiple campeona en diferentes torneos en nuestro país, pero ahora cambia al boxeo de paga por lo que hará su debut oficial frente a otra debutante Laura Carlina Rodríguez, esto en peso Súper Welter 69.800 kg.

“Me siento muy motivada, contenta, concentrada. No me siento nada nerviosa, al contrario, ya estoy acostumbrada a no conocer a mis rivales ya que en mi carrera amateur nadie te dice contra quien vas y no conoces a tu rival”, comentó la “Mamba” quien tiene 23 años.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

Rubén “Tanke” Alejo tendrá su segundo enfrentamiento como profesional y lo hará contra Yahel Mogollán García de la Ciudad de México en Peso Ligero 60.500 kg. y ambos llegan con una marca de 1 ganado, sin derrotas ni empates, por lo que aquí el potosino busca iniciar una buena racha.

“No me siento ni nervioso ni sin miedo porque confío en el trabajo y en la preparación que hemos tenido estos meses para este compromiso. La preparación fue muy intensa, ahorita llevamos un tipo de preparación que fue un poco más físico y hubo mucho desgaste en cuestión de cuerpo hasta mentalmente, pero estamos preparados”, dijo el “Tanke”.

Dafne “Pantera” Torres, quien llega con marca de 4 triunfos, una derrota si empates, tendrá enfrente a una boxeadora con experiencia como lo es Laura “Maestra” Cubos, con récord de 4 triunfos, 4 derrotas sin empates, en Peso Ligero 60.100 kg.

“En esta pelea me he preparado mucho, yo sé que ningún rival es débil, entonces siempre nuestro trabajo tiene que hablar por sí solo y pues a darle guerra a eso vamos. Me siento nerviosa con esta pelea, pero pues el trabajo es el que habla arriba y vamos a dar lo mejor de cada uno de Dafne “la Pantera”, de Susi “la Mamba” y de Rubén “el Tanke” para que todo salga con éxito “, mencionó la “Pantera”.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

El entrenador de los tres pugilistas, Omar Coronado, mencionó que el trabajo de preparación de estos jóvenes pugilistas fue duro por lo que van por todo este fin de semana en el Club Libanés Potosino. Y sobre las cualidades, el formador de campeones dijo: “El caso de la “Pantera” viene de pelear fuera de San Luis Potosí, va a ser su presentación en el estado con su gente, va a ser un tirote como decimos en el gremio del box”.

“Sobre Susana, estuvo en gira con la Selección Mexicana de Boxeo, viene de un tiempo de inactividad, pero en cuestiones de lo que es el boxeo ya incursionando ya en su nueva faceta, está preparada, viene con ganas, su rival es una chica debutante, lo que hace que las condiciones estén en iguales términos para las dos, el resultado es de pronóstico reservado”, expresó Omar

“El caso de Rubén ha hecho una buena preparación al igual que las otras dos chicas que tenemos, tiene buenas condiciones, tiene manejos de tiempos en el ring, el chico tiene experiencia ya que, pues en gran parte es el responsable de la mayoría de los resultados de aquí del deportivo Ponciano Arriaga, porque siempre está en total y absoluta disposición”, opinó Omar Coronado.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

Además, habrá 7 peleas más en donde participarán potosinos y boxeadores de la Ciudad de México en peleas de 4 y 6 rounds por lo que los amantes del boxeo podrán disfrutar de una gran función este sábado 28 de septiembre.