Tres oros y un bronce más en atletismo para San Luis Potosí

Finalizó el atletismo de pista y campo de los Juegos Nacionales CONADE 2022 y San Luis Potosí cerró de manera espectacular al sumar tres oros y un bronce, en otra jornada notable.

La pista sintética del estadio Héroe de Nacorazi en Hermosillo, Sonora fue la sede de las competencias tanto de pista como de campo, con más de 500 competidores de todo el país, los mejores de la Sub 18 y Sub 20.

Cortesía | CONADE 2022

En la última jornada de la categoría Sub 20 volvió a brillar la velocista potosina Montserrat Rodríguez Ejarque al conseguir su segundo oro, ahora en los 200 metros planos al completar la distancia en 24 segundos 15 centésimas y llegar en primer sitio, tiempo que para ella significa mucho pues mejora su marca personal; la anterior era de 24.34. La pupila del cubano Raúl Coquet respondió y tal como se pronóstico, iba por dos oros y los conquistó.

El segundo oro para San Luis Potosí también llegó en la categoría Sub 20, en la prueba de los 3 mil metros con obstáculos, con Andrea Regina Ávalos Rivera, atleta que entrega Aníbal Ibarra, al cruzar la meta en el sitio de honor con crono de 11.11.66

Cortesía | CONADE 2022

Cabe mencionar que en esa misma competencia, otra atleta potosina, Jireh Hiromy Rubio Pacheco se quedó con la presea de bronce al finalizar tercera con tiempo de 11.55.05. Y aunque no alcanzó podio ni medalla, reconocer el esfuerzo y entrega de Alondra Joaly López que con un 12.20.63 se ubicó en la quinta posición. Así que SLP hizo el 1-3-5.

Y la cereza en el pastel la puso en la categoría Sub 18 el jovencito Alonso Rodríguez, quien se adjudicó el oro en los 2000 metros con obstáculos, al cruzar la meta en el primer lugar con un tiempo de 6 minutos 22 segundos 19 centésimas. La plata fue para el Estado de México y bronce Chihuahua.

El profesor Vicente Torres Valencia, presidente de la Asociación de Atletismo del Estado de San Luis Potosí (AAESLP), quien acompañó a la delegación potosina, felicitó a cada uno de los atletas e informó que fueron 5 oros, 1 plata y 2 bronces, un total de 8 preseas en la categoría Sub 18 y Sub 20, sin contar otras más que conquistaron los Sub 16 y Sub 23, la semana pasada.