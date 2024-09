Trébol Negro Jr., un auténtico luchador en la Guardia Civil Estatal

Antonio, quien es mejor conocido en el mundo luchístico como “Trébol Negro Jr.”, ha sabido compaginar su labor como deportista de alto rendimiento y como oficial de la Guardia Civil Estatal, un ejemplo de disciplina, entrega y perseverancia que inicia la recta final en su labor como luchador profesional.

Desde su infancia, tuvo como influencia el ejemplo de su padre, Trébol Negro, quien forjó su camino en el mundo de la lucha libre en el bando de los “rudos”, destacando con una carrera intachable que motivó a su hijo a seguir sus pasos, que desde los 16 años de edad, arrancó su camino en un área que no era fácil, sobre todo por las comparativas que venían del ejemplo de su padre, sin embargo, con su perseverancia y entusiasmo, concibió una carrera deportiva de gran renombre.

Estos valores le permitieron dar un paso más en el terreno profesional; decidió entrar en la Dirección de Seguridad Social y Vialidad, en la década de los 90, en donde destacó en agrupamientos de alto renombre, por su disciplina y ganas de trabajar por el bien de su Estado. Sin embargo, el compaginar sus labores deportivas se volvieron más difíciles de realizar, pero aún ante las adversidades, continúo con ambas carreras, ganándose el cariño de los pocos compañeros que sabían de su doble labor.

Hoy en día, pocos de sus compañeros conocen su historia porque “desde que inicié con mi profesión como luchador, me dijeron que esto debía guardarse con respeto y celo, hasta la fecha lo mantengo y quienes me conocen, son porque me han acompañado en este camino y también comparten este amor por la lucha libre”. Señaló estar motivado con la presentación de su comic este próximo 12 de septiembre en la Biblioteca Central del Estado para celebrar su carrera deportiva y la memoria de su padre.

El ponerse su máscara, el atuendo completo, le permite entrar en un personaje, olvidarse de las preocupaciones y entrar en el ring a darlo todo, algo similar que día con día desempeñó al usar su uniforme, lustrar sus botas, colocar sus insignias y dar lo mejor de sí, como parte de su compromiso con la seguridad de las y los potosinos.

Toño, como lo conocen sus amigos cercanos y compañeros, estuvo cerca de sufrir un infarto, hecho que le deterioró su estado anímico; sin embargo, el espíritu de lucha y la motivación por dar todo a las nuevas generaciones de policía, lo llevó a ser parte de grandes instructores de la Academia Estatal de Policía y continuar con la recta final de su carrera como luchador.

Con nostalgia recuerda que su camino en el deporte está por terminar este próximo mes de octubre, al igual que su trayectoria policíaca al celebrar 30 años de carrera; un cúmulo de emociones por dos etapas que están por terminar y que le han dado grandes satisfacciones, menciona que para él, es difícil retomar su camino ahora sin su máscara y próximamente sin su uniforme, pero poco a poco guiará su nueva etapa a disfrutar de su familia, quienes siempre le han respaldado en cada paso que dio.

Para Trébol Negro Jr. su labor como policía y como luchador, es como “ser un súper héroe para los niños y niñas, porque día con día, desde nuestra trinchera, buscamos mejorar nuestro Estado, brindarles un mundo mejor, combatir el mal, aunque a veces nos vean como los malos a nosotros como policías, eso mismo pasa en la lucha libre, somos villanos, pero siempre sacamos la casta”.

Para la Guardia Civil Estatal, siempre será importante enaltecer la disciplina y entrega de sus elementos, el ímpetu y entusiasmo por ejercer no solo su labor como elementos de seguridad, sino el trabajo que desempeñan en las diferentes disciplinas deportivas, por ello acompañamos al Trébol Negro Jr. En este camino que está por culminar, con orgullo y honor, valores que le distinguen como miembro destacado de esta corporación.