Traigo en la sangre la lucha libre y eso compromete: Luz Viva

En los pasados galardones "Bendita Lucha Libre San Luis Potosí" que por vez primera se entregaron el pasado 21 de septiembre, el de "Mejor Luchadora del Año" fue para Luz Viva, con quien El Sol de San Luis pudo charlar en exclusiva al finalizar la emotiva ceremonia en el Teatro De La Paz.

"La verdad que estoy muy agradecida con la afición potosina porque sin su apoyo el luchador no trasciende, ellos hacen que nosotros nos superemos día con día. Agradecida por sus votos, por los comentarios positivos y aquellos que son constructivismo para mejorar en las redes sociales de la Bendita Lucha. Una felicitación a todos los galardonados y al señor Humberto Jiménez que creó estos premios que todos los recibimos con gran aprecio", nos comenta de entrada.

Pertenece a la afamada Dinastía Gavilanes, de la cual está orgullosa Luz Viva. / Fotos: Cristian Robledo.

Y nos explica el por qué se dedicó a la lucha libre: "Vengo de la gran Dinastía Gavilán, que la inició mi abuelito, la continuó mi papá, mis sobrinos y ahora yo estoy en esto, por lo que el amor a la lucha libre viene ahora si que desde la cuna, desde la sangre. Crecí viendo este deporte, apoyé y admiré mucho a mis familiares que luchaban y pues en su momento cuando tuve oportunidad de practicarle y sentir el gusto por este deporte, no dude en dedicarme a ello ya con más profesionalismo y con disciplina".

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Detalla que al principio su papá no quería que se dedicar a la lucha libre, "Decía que era mucha disciplina, sacrificio y podía sufrir una lesión grave, pero mi mamá ahora si que le dijo "la entrenas tú o me la llevó a otro lugar donde aprenda", y ahora si que dio su brazo a torcer y él me entrenó, junto con mi abuelito Gavilán; también recibí conocimientos de El Cirujano (qepd) y en la actualidad estoy entrenando con Dark Panther y Power Kid, a los que les he aprendido mucho".

Le cuestionamos si considera que San Luis Potosí tiene buenos exponentes en el deporte de los costalazos: "Sí y la historia así lo señala, no es por los actuales viene ya de muchos años atrás, tanto rudos, técnicos como ahora los aéreos, eso hace que uno crezca y tenga que echarle los kilos día con día para ascender y no quedarte atrás, porque el que no se actualiza o cree saber todo, al final se queda estancado".

¿Cómo mujer se te respeta en la lucha libre?, "Claro que hay rivalidad en este deporte pero creo que también respeto, porque al menos cuando me ha tocado luchar nadie se ha querido pasar conmigo u ofender, tanto de mis compañeros luchadores hombres como mujeres y afición. No falta el que te grite de todo, pero hay que tomarlo a la ligera y no engancharse uno".

Y antes de despedirnos, hizo la invitación a que más mujeres practiquen esa disciplina:"Si buscan dedicarse a un deporte de alto rendimiento, las invito a que prueben la lucha libre femenil porque en San Luis Potosí desafortunadamente somos pocas; hay muy buenos entrenadores y luchadores que les pueden enseñar bien. En mi caso pertenezco en la Dinastía Gavilán y entrenó en el Gavilans Gym, ahí también pueden acudir de martes a viernes, acudan y ahí nos vemos".

EL DATO

Luz Viva fue nominada junto a Miss Fantasy para el Galardón "Mejor Luchadora del Año", el cual al final ganó.