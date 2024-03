Trabajamos mucho para corregir errores y crecer: Daniel Flores

Daniel Flores, director técnico del Atlético de San Luis femenil, toma las cosas con calma ante la mala racha del equipo, luego de nueve fechas del Clausura 2024, en las que solo tienen cuatro puntos de 27 disputados.

El revés ante León fue el tercero que sufren de locales en cuatro partidos que han disputado, y el séptimo en todo el torneo, pero para el estratega no hay de que preocuparse, ya que están trabajando para revertir el mal momento.

"En la cuestión anímica creo que las jugadoras están tranquilas, ya que ese triunfo que obtuvieron ante Santos allá en Torreón, liberaron mucha presión, pues ya se tenían muchos meses de no lograr ganar fuera de casa y más sin gol en contra, pero ahora es dar el siguiente paso de ganar en casa, cosa que no se dio ante León, es por lo que debemos trabajar más a fondo. Pero vamos bien en general, ya logramos tener un mejor orden defensivo, por lo que poco a poco estamos encontrando eso que necesitamos".

Ahondó en ese buen trabajo que están haciendo sus futbolistas. "El objetivo es tener un equilibrio defensivo que no hemos logrado encontrarlo, sin embargo también el tema de los rivales no ha pesado mucho. Nos cuesta trabajo tener opciones de gol ante esos equipos, no creamos las suficientes como para presionarlos. Pero también decir que León tuvo pocas y de dos claras, aprovechó ambas, lo que habla de que poco a poco hemos ido encontrando ese balance, aunque pesaron las individualidades de ellas, que marca la diferencia".

Por lo que se refiere al debut en la portería de Danna Rodríguez, dijo "las oportunidades llegan y hay que estar preparado para cuando se presentes, por lo que llegó a Danna e hizo un buen partido, con el nerviosismo normal de arranque, pero demostró que viene haciendo bien las cosas, lo mismo que Valeria de fuerzas inferiores que salió a la banca. Ambas aunque no juegan regularmente, en los entrenamientos han mostrado mucho, y quien aporte, aquí se le dará la oportunidad de jugar", agregó.