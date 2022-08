Todo listo para primera corrida de la "FENAPO 2022"

No hay fecha que no se cumpla y se llegó el día esperado, este viernes 12 regresa después de dos años de no realizarse, el serial Taurino "FENAPO 2022" que incluye cuatro corridas, la primera esta noche en punto de las 20:00 horas en la Plaza Monumental "El Paseo".

Será una velada especial ya que se presenta Jerónimo el torero charro quien se despide de los ruedos en esta corrida; José Mauricio retorna a la capital potosina luego de sonados triunfos en la República Mexicana, y José Sainz quien tomará la alternativa para convertirse en matador de toros. Ellos lidiarán seis astados de la ganadería potosina Espíritu Santo.

Cortesía José Sainz y Jerónimo

Precisamente los de Espíritu Santos ya se encuentran listos en los corrales de la plaza y llevan por nombre y peso: Mezcalero (No. 237) con 455 kilos; Marciano (No., 239) de 460 kilos; Petricor (No. 243) de 470 kilos; Bombón (No. 245) de 502 kilos; Al Alba (No. 248) de 460 kilos; Ojos Negros (No. 252) de 480 kilos, y Duende (No. 254) de 465 kilogramos.

En cuanto a José Sainz Arredondo, conocido en el mundo de la tauromaquia como José Sainz, tiene 21 años de edad, nacido en San Luis Potosí, y tomará la alternativa en esta corrida, luego de que hace 10 años inició como alumno de la Escuela Tauromaquia Potosina que dirige el matador de toros José Briones, luego se convirtió en becerrista mostrando una gran intuición para los toros. Debutó con picadores en la plaza de toros de Cedral, SLP, el 14 de agosto de 2015 en un cartel conformado por el rejoneador Sebastián Torre y los matadores Javier Conde y Fermín Rivera, con astados de Manolo Martínez. Se enfrentó al novillo "Clavelito" de la ganadería Monte Caldera, al cual le cortó el rabo tras una gran faena.