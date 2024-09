Todo listo para el Gran Prix “Potosí 2024” de pista y campo

Del viernes 27 al domingo 29 en la pista del estadio Plan de San Luis se llevará a cabo el Gran Prix “Potosí 2024” de atletismo, que reunirá a cerca de 500 participantes desde preescolar hasta libres.

Esta es la segunda edición de la competencia de pista y campo que organiza la Liga Diamante de Atletismo de SLP, que preside Sergio Martínez, quien informó que ya se han reportado atletas de la capital, interior del Estado, y algunos de otras ciudades del país.

Cortesía / Liga Diamante

La actividades inician el viernes a las 15:30 horas con la junta previa que será en la sala de prensa del CDTAR Plan de San Luis, donde se despejarán las dudas en torno al calendario de pruebas y horario.

Posteriormente de 17:00 a 19:00 horas se realizarán las primeras competencias de pista y campo; para el sábado 28 de las 7:00 a 19:00 horas la jornada, y se cierra el domingo 29 con las últimas pruebas de 7:00 a 14:00 horas.

Las categorías que tendrán participación son: Promocional A (2019-2021); Promocional B (2017-2018); Promocional C (2015-2016); Infantil Mayor (2013-2014); Juvenil Menor (2011-2012).

También la sub 16 (2010-2009); Sub 18 (2008-2007); Sub 20 (2006-2005); Sub 23 (2004-2002); Libre abierta, y Especial para silla de ruedas y discapacidad.

Cortesía / Liga Diamante

A los tres primeros lugares se les premia con medalla de oro, plata y bronce, en cada una de las categorías, en ambas ramas. Se premia conforme finaliza las pruebas.

Sergio Martínez destacó la importancia de organizar eventos que fomenten la práctica del atletismo de pista y campo, “el Gran Prix Potosí 2024 busca que los participantes compitan en un entorno de alto nivel, es una oportunidad de crecimiento, se busca la visibilidad y reconocimiento de quienes lo practican, y el hecho de convivir y formar parte de una comunidad, sin olvidar la experiencia que representa el competir y conocer sus alcances, cualidades y mejorar esas fallas que se tenga”, apuntó.

EL DATO

El cierre de inscripciones será el jueves 26 a las 14:00 horas.