"Titán" Rodríguez habría presentado problemas de salud previo a su pelea en Japón

La madrugada del pasado sábado 20 de julio, en la pelea coestelar de la función programada en el Nakatani Astrolabio de Japón el púgil potosino Jonathan “Titán” Rodríguez estaría enfrentando al campeón de aquella nación Kosei Tanaka, en la que pelearían por el título Mundial WBO Supermosca, contienda que no se dio debido a que el mexicano presentó problemas de salud horas antes de subir a la báscula.

Atreves una transmisión en vivo por medio de sus redes sociales, “Titán” Rodríguez salió a hablar de la situación que vivió en tierras orientales horas previas a subir a la báscula para afinar su contienda, y poder desmentir todas las situaciones que se han dicho alrededor de la suspensión de esta esperada pelea.

“Vengo a darles la cara y el contexto de lo que sucedió estos días pasado de la experiencia en Japón, primero que nada, quiero decirles que estoy muy apenado y triste por lo que sucedió por esta oportunidad que se me brindó, con mis patrocinadores, mis amigos, con la gente que esta ahí, con mi familia” comenzó hablando el púgil potosino.

Explicó el proceso que vivió para dar el peso para esta batalla, la cual ya había realizado en un par de ocasiones y que le funcionó a la hora de subir al cuadrilátero “en los poco más dos meses de preparación siempre fui muy disciplinado en mi alimentación; no fue un tema de indisciplina como se llegó a publicar, si fue un factor importante que yo me haya dejado subir de peso el año pasado por muchos temas en torno a mi carrera”.

“Hablé con mi nutrióloga, todo iba muy bien, pero llegando a Japón se llega al corte de peso para el martes y miércoles traía 5 libras (2.267 Kg) arriba, yo siempre bajo así, el miércoles estaba brincando la cuerda, comencé con falta de oxigeno por lo que tuve que parar; después proseguimos y siento un calambre en la parte del estomago y en las manos; fue un momento muy tenso, ya recuperado nos fuimos a descansar al hotel donde me volvió a dar otro ataque de calambres ya por la noche; preocupados por mi salud me comenzaron a dar suero y alimento; ya mejorado tratamos dar el peso, pero jueves y viernes de nueva cuenta presenté calambres” comentó “Titán”.

Señaló que se hizo el intento de dar el peso, pues se presentó a la hora del pesaje “era mi responsabilidad, no era las 6 libras que traía arriba del peso, ya había tomado suero y comido plátano y el cuerpo, descompensado completamente, absorbió esto como medida de supervivencia y me impidió bajar para dar el peso; siempre estuve intentando dar el peso, siempre intentando dar lo mejor de mí, no me presenté para llevar ventaja en la pelea, pero mi cuerpo lamentablemente ya no respondió y bajar de peso”.

Tras cancelar su contienda, Jonathan Rodríguez tuvo la oportunidad de hablar con Kosei Tanaka, donde hablaron y quedaron en buenos términos, desmintiendo y dejando en claro todo lo que se rumoraba respecto al estado de salud y de poder llegar con ventaja de peso por parte del mexicano a esta pelea.

Para finalizar, “Titán” Rodríguez dejó en claro que no se va a retirar “no pienso dejar de pelear, quiero demostrarle a mi promotor, Alberto Sarasua, con quien he estado platicando, que estoy joven y le voy a demostrar a la gente que cree en mí, a mi familia, a la gente que no se baja del barco y él que voy a regresar” finiquitó.