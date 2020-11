Tijuana derrota 2-0 al Atlético de San Luis femenil

El equipo sotanero Tijuana aprovechó la inoperancia de Atlético de San Luis para salir de ultratumba y lograr su primera victoria del torneo, al ganar 2-0 en la cabalística jornada trece de la Liga MX Femenil.

Yadira Toraya y Samantha Arellano fueron las autoras de los goles, que le dieron los tres puntos para las locales en el estadio Caliente, con lo que llegaron a seis unidades y se mantienen en el último lugar de la clasificación.

Cortesía | Atlético de San Luis

Con la novena derrota sufrida, San Luis prácticamente se despiden del torneo Guard1anes 2020 al faltar cuatro partidos (12 puntos). Las dirigidas por Rigoberto Esparza se estancan con 11 puntos en el lugar doce de la tabla, a diez puntos del octavo lugar Pumas de la UNAM que tiene 21 unidades, por lo que se ve difícil que alcancen un boleto a la fiesta grande.

El primer lapso fue movido, de dominio alterno y aunque hubo llegadas en ambas porterías, estas no habían sido de mucho peligro, salvo dos, una por bando. De San Luis al minuto 36, Daniela Carrandi por el centro llevó el balón y mandó pase a la derecha a Isabel Kasis, quien entró al área y al recortar a la defensa se le alarga el balón y no pudo disparar al despejar la portera local Itzel González.

Y por las Xolas al minuto 44 que cayó el gol de la quiniela, en una falta por el centro, que derivó en un tiro libre por el centro del campo, adelante de la media cancha. Este fue cobrado por Yadira Toraya, playera 5, desde muy lejos, que mandó un centro al área, el balón botó antes y la portera Heidi González no atacó de manera correcta y se le escurrió el balón por un costado. Grave error para el 1-0 de las de casa.

En la parte complementaria cuando se esperaba la reacción del conjunto potosino, un gol de vestidor al minuto siete (53 de tiempo corrido) de Samantha Arellano con remate de pierna zurda, puso el 2-0 que le cayó como balde de agua fría a las visitante, que ya no tuvieron reacción, a pesar de que modificaron en su once inicial con varios cambios. Solo tuvieron una clara al minuto 85 en un disparo que la portera envió a tiro de esquina. De ahí ya no hubo más y llegó el silbatazo final.

Francia María González fue la árbitro central con trabajo discreto con algunas decisiones erróneas. Amonestó a dos jugadoras de Xolos y una de las Atléticas. Bien apoyada en las bandas por Geovanni Palmieres y Carlos Ortiz.

Las alineaciones de los dos equipos fueron así:

TIJUANA: 23.- I. González; 5.- Y. Toraya; 7.- S. Pulido; 8.- V. Oviedo; 10.- R. Cuéllar; 11.- K. Maprigat; 12.- J. Aguas; 13.- S. Arellano; 15.- P. Gutiérrez; 21.- I. Hernández; 30.- K. Hernández. DT Franky Oviedo (COL).

ATL. SAN LUIS: 23.- H. González; 19.- K. Vázquez; 3.- P. Urbieta; 4.- K. García; 17.- E. Carmona; 5.- C. Hernández; 8.- C. Zepeda; 16.- P. Alemán; 18.- K. Reséndiz; 7.- D. Carrandi; 14.- I. Kasis. DT Rigoberto Esparza (MEX).Tijuana está en el lugar quince con 14 puntos, Atlas en el dieciséis con 13 unidades, Querétaro es diecisiete con 12 y San Luis en diecisiete con 11 puntos.

Para no finalizar en el último lugar, Atleti deberá vencer a Puebla en su casa, ya que el empate o derrota lo dejan en el sótano. Sin embargo ese triunfo hipotético deberá combinarse con una victoria de Gallos Blancos ante Xolos (ambos se enfrentan) y derrota de los Rojinegros ante Tigres. Así ascenderían solo al penúltimo lugar y dejarían al Atlas en el último sitio.

Pero más allá de esa nada honrosa posición, está el sumar tres unidades para el cociente (porcentaje), ya que es penúltimo sitio con 1.0213, producto de 48 puntos en 47 partidos, por lo que en caso de una derrota ante Puebla, cerrará el torneo con 1.000 (48 puntos en 48 partidos) en esa posición de la tabla, ya que el último lugar es Atlas con 0.9506 (77 puntos en 81 partidos).

Por lo pronto, el equipo ya entrenó bajo la supervisión de Luis Fernando García y su auxiliar Jordy González, y aunque el ambiente en el seno rojiblanco no es el mejor, se espera que el cambio de timonel al menos por un partido, ayude al ánimo de los jugadores.

