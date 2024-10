Territorio Atleti Potosí, afianza el proyecto con Atlético de Madrid

Jacobo Payán Espinosa, presidente del Club Atlético de San Luis, afirmó que la construcción del Territorio Atleti Potosí, TAP, garantiza un buen futuro para el futbol profesional en la entidad, y destacó el hecho de que Atlético de Madrid invierte en una obra fuera de España.

“Este es un proyecto que representa un futuro garantizado de que podremos tener futbol profesional por muchos años, nos da esa certidumbre a diferencia de otras épocas en las que por una u otra razón los equipos se iban, o no había quien le invirtiera. Ahora de la mano del Atlético de Madrid, que es quien pone el capital y autoridades estatales y municipales las facilidades para que sea posible, se están poniendo las bases de algo a futuro corto que será muy bueno tanto para la ciudad como para el deporte profesional. Estamos contentos porque el club colchonero invierta en SLP, algo que nunca ha hecho fuera de España”.

Agregó que no solo los equipos profesionales y de fuerzas básicas se ven favorecidos con instalaciones de primera calidad, “sino también lo que genera en torno a que se tendrá un semillero de jóvenes futbolistas potosinos que practicaran el deporte en instalaciones adecuadas y con entrenadores capacitados, de México y España. Además de que en la actualidad el futbol profesional ha cambiado mucho en torno al de antes, ahora cada club requiere de más espacios para prepararse, en la Presa contamos con solo dos campos y medio y ya no es posible tener tantos equipos, desde la Sub 14 hasta las mayores como son los dos equipos de Liga MX y Femenil, además de la Academia”.

Sin embargo no descartó que a futuro las instalaciones del Centro Deportivo La Presa sigan siendo para el Atlético de San Luis. “Lo platicaremos más adelante, pero la idea es mantenerlas para que sea la Academia o entrenen los equipos menores de fuerzas básicas”.

¿Hay fecha fija para terminar el TAP?, se le cuestionó. “Pues el objetivo es que esté listo a mediados del 2026, y la construcción será en cuatro etapas, con una inicial de tener dos campos para que puedan ser usados por la femenil y varonil profesional. La empresa Gensler es la encargada del proyecto, una firma internacional que ha realizado obras en varias ciudades del mundo muy importante, desde estadios hasta centros de entrenamiento de equipo de elite, como lo será el TAP”.

Por último, con relación a la baja asistencia de aficionados en los partidos de la Liga MX, Payán Espinosa señaló: “Esto es de cada club, pienso que en las medida que les ofrezcas un espectáculo bueno, con resultados positivos y un equipo que se entrega, tendrás la respuesta de la afición, además de todo lo que conlleva el ir a un estadio, con la vendimia que se da, el que estes seguro con tus hijos, familia, amigos o pareja, que sea un gran experiencia, y creo que nosotros como club lo hemos estado haciendo mejor en esos aspectos.

Hemos tenido buenas asistencias en este torneo, en buena medida por los triunfos de local, ahora falta enganchar a más personas si el equipo logra triunfos de visitante y entra a una liguilla directa que es el objetivo en este torneo”, apuntó.