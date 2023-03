“Tepa” Solís y “Chino” Torres listos para la Copa Potosí

La escuadra de Ángel y Asociados / Recicladora Ramírez tendrá uno de los planteles más interesantes de la Copa Potosí pues contará con refuerzos que militaron en el fútbol profesional además de jóvenes potosinos lo que los hace uno de los equipos a vencer en la edición que que arranca el próximo 2 de abril.

Este equipo contará con jugadores exprofesionales como Edgar “Tepa” Solís, “Chino” Torres, Daniel Cabello, Gerardo Herrera, entre otros y sobre esto Miguel Ángel Ramírez, directivo de esta escuadra, señaló que en esta, su segunda participación consecutiva, buscarán ser protagonistas del torneo que se lleva a cabo durante Semana Santa.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

“Ya un poquito más reforzados en este torneo que está por iniciar, estamos nerviosos y preparados mentalmente de que se puede perder o se puede ganar ya que vienen equipos competitivos”, dijo Miguel Ramírez.

El directivo tiene confianza de que harán un buen torneo, incluso esperan verse en la gran final a disputarse en el estadio Alfonso Lastras y “cobrando el cheque de campeón”, para esto se están preparando y trabajando en unidad como una “familia”.

Emocionado y con la ilusión a tope, “Chino” Torres, uno de los consentidos de la afición potosina, dijo que quieren hacer bien las cosas por lo que se armó un buen equipo y su objetivo es llegar a la final y darlo todo con tal de lograr el título.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Por otra parte “Tepa” Solís, exjugador de Chivas, manifestó estar de nueva cuenta en la Copa Potosí y dice tener la “espinita clavada” de su anterior participación en donde se quedó a nada de alzar el título por lo que confía en que este año es el bueno.

“Es una nueva oportunidad para mi y varios compañeros que estuvimos ahí y contento que la directiva se haya fijado en mí y lo único que me queda es demostrarlo dentro y fuera del campo y aportar la experiencia que tengo en el futbol mexicano para hacer un buen torneo”, dijo el “Tepa”.

Sobre el tiempo que tienen para entenderse entre ellos dentro del terreno de juego, aceptó que será complicado, pero espera que con su profesionalismo logren hacer un equipo sólido y de mucho respeto durante la Copa Potosí.

“Sí es complicado porque hay muchos jugadores que no tuviste la facilidad de estar con ellos, pero la mayoría del plantel saben lo que es este torneo, sabemos que tenemos que acoplarnos lo antes posible porque son tres partidos en tres días entonces no puedes escatimar nada y creo que la mayoría que viene saben que son a suerte para poder calificar y eso me tiene tranquilo se que los que vienen van a aportar”, finalizó.

La Copa Potosí arranca el 2 de abril con la fase de grupos y culmina el 9 con la gran final a celebrarse en el estadio Alfonso Lastras, cabe resaltar que para esta edición se aumentó la premiación a 1 millón 200 mil pesos a repartirse entre los equipos de las diferentes categorías.