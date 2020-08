El tenista Kei Nishikori da positivo por Covid previo al US Open

El japonés Kei Nishikori anunció este domingo que contrajo coronavirus a dos semanas del inicio del Abierto de tenis de Estados Unidos, del que fue finalista en 2014.

Nishikori, 31 del ranking de la ATP, informó que se había hecho el test y recibió el resultado positivo este domingo en el estado de Florida, donde realizará el confinamiento y se volverá a hacer pruebas médicas el próximo viernes.

"Tengo malas noticias. Esta mañana, mientras sigo en Florida, di positivo por Covid-19. Tengo que darme de baja del torneo de Cincinnati esta vez. Me siento bien y tengo muy pocos síntomas, pero obviamente me pondrá en aislamiento total para seguridad de todos".

Nishikori tenía previsto viajar el lunes a Nueva York para jugar el Western and Southern Open, que generalmente si disputa en Cincinnati y es categoría Masters 1000 pero este año fue trasladado a Nueva York por la pandemia de coronavirus y servirá de preparación para el Abierto de Estados Unidos, que se inicia a fin de este mes.

Nishikori fue finalista del Abierto de Estados Unidos en 2014, donde perdió frente a Marin Cilic, y llegó a semifinales en dos ocasiones, en 2016 y 2018, en sus mejores actuaciones en torneos de Grand Slam.

Su último título, de los doce que ganó en su carrera en la ATP, fue en 2019 en Brisbane, Australia.

