Sabrina Solís al bádminton español

Un nuevo reto en la carrera deportiva de la potosina Sabrina Solís se encuentra en puerta, cuando se integre la próxima semana al Club Oviedo de la Liga Española de Bádminton en España, torneo que estará comenzando el próximo 7 de marzo.

Solís partirá este jueves a tierras españolas para reportarse con su nuevo club, con el que estará firmando contrato por tres meses, en busca de nuevos retos y aumentar si nivel competitivo.

“Ya tocaba en mi carrera moverme de México, allá el nivel es muy alto y me ayudará a subirlo mucho, que me vean allá clubes es lo más importante para mí y que se note el nivel del bádminton mexicano” comentó la bádmintonista potosina.

La invitación a participar en este club se dio en una gira por África, donde obtuvo excelentes resultados, que le generaron la invitación a participar en el viejo continente “básicamente es estar jugando y entrenando en el club, ellos me han brindado todo el apoyo.”

Recaló que es un torneo muy competitivo donde hay un número importante de clubes que participan en esta liga “no sé muy bien cuantos equipos son, llegando allá me pondrán al tanto de todo; si son varios clubes en España, pero tiene un muy buen nivel de esa liga.”

Pero los compromisos con el combinado mexicano continúan, ya que se encuentran en puerta los Juegos Panamericanos de la especialidad en abril en Guatemala, además de buscar un boleto para Juegos Olímpicos en Tokio 2020, proceso que ha sido complicado por la falta de apoyo.

“Estamos viendo si regreso para jugarlo, si no, la otra opción es jugar torneos de más nivel allá en Europa” agregó “el proceso para JO acaba en mayo, ahorita le di prioridad a la Liga Española, sin embargo, voy a seguir saliendo a torneos, igual me darán puntos y se podría dar que califique, pero ahorita no lo consideré mi prioridad por falta de apoyo, sin embargo, estoy cerca todavía.”

Recientemente participó el Panamericano por equipo que se realizó en Brasil, donde el cuarteto femenil se ubicó en la cuarta posición, en algo histórico para el bádminton mexicano, en varones se colocaron en la segunda posición.