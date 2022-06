Rafael Nadal agranda su leyenda al ganar el título 14 del Roland Garros

El tenista español Rafael Nadal consiguió llevarse la última edición del torneo Roland Garros, con el cual consiguió su título número 14 del certamen y se agranda su leyenda como uno de los mejores tenistas en la historia.

El tenista español volvió a demostrar su fortaleza en la arcilla parisina y sin mayores contratiempos se quedó con el título de Roland Garros 2022, tras imponerse en la final en sets corridos con parciales de 6-3, 6-3 y 6-0 al noruego Casper Ruud, en poco más de dos horas en pista.

El debutante en finales de Grand Slam fue incapaz de poner en predicamentos a un Nadal que ya suma 14 campeonatos en Roland Garros y 22 de Grand Slam, separándose aún más como el mejor tenista de todos los tiempos.

King of Clay x 14 👑@RafaelNadal remains undefeated in Paris finals, conquering Casper Ruud 6-3, 6-3, 6-0 for a 14th title#RolandGarros pic.twitter.com/GctcC17Ah8 — Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2022

Ahora su marca en la arcilla de París queda con 112 victorias y solamente 3 derrotas, con 36 años recién cumplidos y con la posibilidad de haber sido la última participación en su evento favorito.

Reign on, Rafa 🤴#RolandGarros pic.twitter.com/9agaNIz4uw — Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2022

Así se desarrolló el juego

Las pocas probabilidades con las que llegó Casper Ruud a su primera final de un “grande” se esfumaron prácticamente en los primeros minutos. Al número ocho del mundo se le vio superado por el escenario, sintiéndose vulnerable en el aspecto mental y lejos de su mejor versión tenística.

A Ruud le costó mantener su servicio a lo largo de los tres episodios, con ningún turno al saque solventado de manera sólida. Ahí, a Rafa le salió todo y le propinó múltiples breaks en los tres episodios. Solamente en un momento su rival pudo soñar con, de menos, alargar el compromiso. Al inicio del segundo set, Casper logró un quiebre y se puso 3-1 arriba, pero muy pronto despertó el mallorquín y ganó cinco puntos sin respuesta.

Nowhere on the court is safe 💪#RolandGarros | @RafaelNadal pic.twitter.com/jqClIqFn12 — Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2022

La Philippe-Chatrier festejaba cada punto del mejor jugador que ha disputado Roland Garros, pero a la vez había un aire muy alejado del nivel que esperaban en una final de Grand Slam.

Nadal no tiene rivales en la arcilla, y mucho menos en la de París. A lo largo del evento les ganó a cuatro miembros del top-10, incluido el número uno del mundo Novak Djokovic. Terminando con un 6-0 que demuestra, una vez más, su supremacía histórica en el polvo de ladrillo.

"Voy a luchar por seguir el máximo de años"

Rafael Nadal aseguró que luchará por volver muchos años al Grand Slam de tierra batida.

"No sé lo que me reserva el futuro, pero voy a luchar por volver el máximo de años posible", dijo el español desde la pista central de París, con la Copa de los Mosqueteros en las manos, su vigésimo segundo Grand Slam, el segundo que gana esta temporada.

Foto: AFP

Nadal, que había dejado entrever que esta podía ser su última participación en Roland Garros, aseguró que es "increíble estar aquí con 36 años y ganar el torneo más importante" de su carrera.

El español agradeció el trabajo de su equipo y el apoyo de su familia: "Sin vosotros, me habría retirado del deporte desde hace tiempo".

"Es difícil describir lo que siento", agregó Nadal.

Su rival en la final, el noruego Casper Ruud, confesó que ahora sabe "lo que es jugar contra Nadal en una final": "He tenido la ocasión de que jugar contra ti una final, no es fácil, hoy lo he comprobado, pero no soy la primera víctima, hubo otras antes".

Publicado originalmente en ESTO en Línea