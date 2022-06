Fernanda Contreras finalista en dobles en el ITF Surbiton Trophy

La potosina Fernanda Contreras junto con la estadounidense Catherine Harrison disputaron la final del ITF Surbiton Trophy en Inglaterra, pero sucumbieron en su intento de coronarse en el dobles femenino.

El torneo que repartió 100 mil dólares en premios, se disputó en el Surbiton Racket & Fitness Club en canchas de pasto natural, lo que marcó el inicio para la tenista mexicana en esa superficie, con el objetivo de buscar calificar al cuadro principal de Wimbledon, tercer grand slam del año que tendrá verificativo a fines de este mes.

En los dobles femeninos tomaron parte 16 parejas y la mexicana y estadounidense eran las segundas de la siembra, por lo que en su primer partido enfrentaron a las locales Jessica Matthews y Francesca David, de Gran Bretaña, a las que vencieron 6-1 y 7-5.

Cosa curiosa en las dos siguientes rondas, en cuartos de final y semifinal, Fernanda y Catherine no jugaron al ganar ambos partidos por walk over (lesión de una rival y no presentarse al partido), por lo que se instalaron en la final, pero eso les afectó al no tener actividad.

Así llegaron a la final y sus contrincantes fueron las terceras de la siembra, Rosalie Van Der Hoek, de Países Bajos, e Ingrid Neel, de Estados Unidos, quienes llegaron mejor embaladas y con ritmo, para imponerse 6-3 y 6-3 y ceñirse la corona, dejando a la potosina y texana como finalistas.

Por otra parte, Contreras Gómez también compitió en singles femenino y enfrentó en primera ronda a la sembrada uno, Melina Brengle, de Estados Unidos, con la que cayó por 6-7 (4) y 1-6.

En el torneo también estuvo otra potosina, Marcela Zacarías, quien en singles disputó el torneo de calificación perdiendo el partido definitivo para entrar al cuadro principal. Y en los dobles hizo pareja con la estadounidense Katie Volynets, pero en primera ronda quedaron eliminadas por 4-6 y 4-6 ante las británicas Sarah Beth Grey y Yiurko Liv Miyazaki.