"Tenemos que mejorar ante el Atlas": DT del Atlético de San Luis Femenil

Rigoberto Esparza, estratega del Atlético de San Luis Femenil, señaló que, ante Atlas, la escuadra potosina debe de mejorar en algunos aspectos para enfrentar a unos de los mejores equipos del torneo, pues los mostrado ante Necaxa dejó mucho que desear, pues esperaba más de su equipo en ese compromiso.

“Fue un mal primer tiempo, peor esperaba que el trámite del juego fuera más parejo, la verdad si me sorprendió, en la segunda parte se jugó fue una actitud totalmente diferente el segundo tiempo fuimos superiores, pero no tuvimos la fortuna y certeza para llevarnos el triunfo” comentó el estratega de las potosinas.

Destacó lo realizado por su guardameta a lo largo del partido que nuevamente se convirtió en la figura de encuentro para las potosinas “Stefani (Jiménez) hizo lo que regularmente hace, en el primer tiempo nos atajó una, en el segundo tuvo otra pelota que saca, entonces ella sigue cumpliendo su trabajo.”

Esparza, nuevamente reconoció la falta que tiene el equipo a la ofensiva, indicando que “Nos ha costado tanto en la ofensiva, si bien nos defendemos de buena manera, en un par de juegos nos han pateado de manera clara; las jugadoras más jóvenes son de media cancha para adelante, entonces aun no alcanzan esa madures les cuesta pesar más en el partido y dependemos más en el estado en el que vienen.”

Respecto al trabajo arbitral en el juego ante Necaxa donde en los últimos minutos, no se le señaló una supuesta falta dentro del área sobre las potosinas dijo “tratamos de respetar las decisiones arbitrales, si se equivocan no lo hacen de una mala intención, habrá alguien que los corrige y los analice, es un hecho que no estoy contento con el arbitraje

El próximo compromiso de las colchoneras será cuando enfrente a su similar de Atlas, indicando que se tiene que mejorar en diferentes aspectos “es uno de los mejores equipos actuales de la liga, tenemos que plantear el jugo de manera distinta para entrar de una manera diferente los primeros tiempos, Atlas necesita pocos errores para poderte ganar el partido, tenemos un trabajo duro” finalizó.

