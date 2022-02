Surgen campeones del Logitech Gran Prix 21-22

Tras doce competitivas fechas, llegó a su fin el campeonato virtual Logitech Gran Prix 21-22 de automovilismodonde surgieron los campeones de este serial siendo el piloto potosino Alex de Alba Jr., del equipo Canel´s/ Logitech G/Laboratorios Tequis y Yerick Ahmet Robles Rosales los triunfadores en el combinado entre pilotos Por y Sim Racers.

Los escenarios de estas competencias fueron las pistas principales de la iRacing, donde el piloto chiclero impuso condiciones, mientras que Robles recibirá como premio principal el tes en una NASCAR Truck del equipo Canel´s Raing/Team GP.

“El “Logitech Grand Prix 21-22” fue una buena manera de mantenernos activos en la pretemporada, la verdad es que no muchos equipos o pilotos tienen la posibilidad de estar activos en un simulador, no hablamos de cualquier simulador si no que estamos en uno de los mejores con los mejores componentes” comentó Alex de Alba Jr.

Para la última carrera del calendario un grupo compacto de Sim Racers llegaban a la final con la posibilidad de coronarse campeones en esta primera edición del “Logitech Grand Prix 21-22” y así poder probar la NASCAR Truck.

La carrera que marcaba el futuro de todos ellos se veía opacada por la cantidad de accidentes presentados durante las 100 vueltas en el Talladega Super Speedway siendo afectados los dos primeros lugares del campeonato Sim Racer, al final Yerick Robles sería el afortunado ganador al poder regresar a la pista y finalizar la carrera.

“Es un logro que estuve esperando durante bastantes meses, sabía que habría pilotos con grandes habilidades por lo cual opte por tener una técnica de entrenamiento tanto virtual como físico en mira a un solo objetivo que era el título de campeón y obtener el premio tan deseado” dijo Yerick Robles, campeón Sim Racer.

Añadió “Estoy ansioso y emocionado por el premio que anhele desde un inicio, al fin poder subirme a una Nascar Truck real probar su genial manejo y divertirme será una de las mejores experiencias que podré tener.”