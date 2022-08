Supimos explotar nuestras fortalezas para sacar el triunfo: Jardine

Toluca es uno de mis equipos favoritos en la Liga por como juega y las contrataciones que hizo, pero la contundencia estuvo de nuestro lado y logramos obtener una valiosa victoria. Palabras de André Jardine, director técnico del Atlético de San Luis.

Jardine reconoció el fútbol que hace Toluca y el trabajo del DT Ambriz. / Fotos: Cristian Robledo

"Creo que hicimos un partido muy concentrados, explotando nuestras fortalezas, que sabíamos debíamos aprovechar, en este partido no tuvimos muchas chances pero hicimos un buen trabajo tanto defensivo como ofensivo, y la diferencia en el partido fue la efectividad que si tuvimos y ellos no, lo puedo resumir así".

Destacó que el sumar triunfos consecutivos le da una enorme motivación al plantel, "las victorias son muy importantes para darnos confianza, porque si no lo haces empiezan a dudar. Por eso fue vital el ganar a Pumas viniendo de un 0-2 en contra, y ahora ante Toluca. Estas victorias se dan en un momento importante, y no desisto de mis palabras de reconocer que todos los jugadores están comprometidos con el proyecto y ahora me lo hacen ver una vez más".

André Jardine señala que San Luis está en el lugar que se merece. / Fotos: Cristian Robledo.

De esas personas que no creen en su trabajo y que lo estaban tildando de defensivo, el timonel sudamericano respondió: "Entiendo a la gente que paga su entrada y quiere ver ganar siempre a su equipo, pero les digo que cuando no se puede, confíen siempre. En los peores momentos es cuando debes estar junto con tu equipo, no solo en las buenas. Lo bueno es que hay mucha gente que está con nosotros y se siente en cada partido, que bueno que así es y no duden de la capacidad de este grupo, que buscará llegar lo más lejos y para eso trabajamos día con día".

André Jardine, director técnico del Atlético de San Luis. / Fotos: Cristian Robledo

Finalmente de la lesión de Dourado, confirmó que se trata de una fractura en la nariz, mientras que de Vitinho no es nada grave, solo fue agotamiento.

En cuanto al equipo, regresará a los entrenamientos el martes 23 de cara al siguiente compromiso de visita ante Santos Laguna el domingo 28 a las 19:00 horas.

EL DATO

André Jardine logró su novena victoria en 23 partidos que ha dirigido al Atlético de San Luis.