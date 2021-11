Suman a cinco nuevos integrantes al equipo chiclero de ciclismo

Cinco nuevos valores se sumarán al equipo de ciclismo continental potosino Canel´s ZeroUno-Mavic, después de que en el mes de agosto realizara una visorias en la ciudad de León, Guanajuato para jóvenes categorías Sub23, con el objetivo de reforzar las fuerzas básicas de equipo en próximas competencias.

Una de las metas para el equipo chiclero es crear un proyecto Sub23 con miras a los Juegos Olímpicos de París 2024; pruebas en las que participaron 150 jóvenes en el primer filtro bajo la visoria del entrenador Juan José Monsiváis, de los cuales se seleccionaron 20 aspirantes que, a partir del mes de septiembre disputaron un lugar en el equipo al realizar diferentes pruebas.

Cortesía Canel's-ZeroUno

Los integrantes a este nuevo proyecto sub 23 Canel’s-ZeroUno-Mavic que serán dirigidos por el experimentado director técnico Juan José Monsiváis son...

El guanajuatense José Miguel Reyes Morales, con dos años y 5 meses practicando el ciclismo fue el 1ro en copa nacional en Apodaca Nuevo León Juv "C", 1ro en Copa nacional de pista en prueba "Scratch" Juv "C", 1ro en campeonato nacional de pista 2020 prueba "Persecución por equipos", 5to en la Élite y 2do como sub23 en copa nacional en Aguascalientes (marzo 2021), 1er lugar en la sub 23 y 2do en la élite.

El capitalino Cristopher Hans Torres Ramírez, tiene 7 años practicando ciclismo. Corre en Europa y pertenece a un equipo continental. Top 5 en copas federaciones de Ruta y campeonatos nacionales (categoría juvenil). Ganador Gran Premio Miguel Arroyo (Categoría Elite, Top 5 copa Federación pista y campeonatos nacionales (omnium, scratch, persecución individual, puntos, eliminación, persecución por equipos). Ganador critérium Cycling series CDMX.

De Chihuahua se integra Javier Isaac Velador Moreno que cuenta con 5 años practicando ciclismo, Campeón Nacional de CRI en Juegos CONADE Aguascalientes (2021 \ Juv C). Tercer Lugar de Ruta en Copa Nacional Aguascalientes Circuito las Flores (2021 \ Juv C). Tercer Lugar de CRI en Campeonato Nacional Aguascalientes (2020 \ Juv C). Campeón de Tucson Bicycle Classic USA (2019 Juv B). Tercer Lugar de CRI en Olimpiada Nacional Aguascalientes (2019 \ Juv B).

Del puerto de Veracruz se suma Eduardo Arturo López Pacheco, con 5 años practicando ciclismo. Actual Campeón Veracruzano Sub23 de Contra-reloj. Sub Campeón Veracruzano Sub23 de Ruta. Participaciones en el Campeonatos Nacionales de Ruta, Participación en Olimpiadas Nacionales de Ruta.

Por último, el originario de la Ciudad de México Juan Pablo Rivas Guerrero, que cuenta con 4 años practicando ciclismo. Compite en el campeonato nacional 2021 (dnf). Top 10 general en La etapa del Tour de France Estado de México 2021. Top 5 gral GF izzi kardias 2021. 5to gral en carrera por etapas Enruta2 2021. Top 15 gral Haute Route México 2019.

