Squashistas potosinos suben al podio en Nacional Selectivo

Dos primeros lugares y un tercero fue el saldo positivo que lograron los squashistas potosinos en el primer Torneo Nacional Selectivo, XVIII Panamericano Jr. y Nacional de Ranqueo Infantil y Juvenil, que se realizó en Nuevo León del 9 al 12 de enero.

Fueron más de veinte los jugadores de San Luis Potosí que participaron en ambas ramas en las categorías Sub 19; sub 17; sub 15; sub 13 y sub 11, en busca de un mejor lugar en el ranking nacional.

Con respecto a los resultados obtenidos, en la rama femenil Sofía Ramos Fontanelli se subió al podio al finalizar en la tercera posición de la categoría sub 20, en tanto que Elena Almonaci Parra finalizó en el quinto peldaño, ambas pertenecen al Programa de Apoyo a Atletas de Alto Rendimiento del INPODE; de igual manera, Sofía Villagómez Reyna concluyó en séptimo lugar.

En la categoría sub 17, Andrea Urbina Narváez se coronó campeona del torneo en su categoría. En la misma compitieron también Mariana Loredo Milán y Valeria Mariscal Chávez, entre el top diez.

En la categoría sub 15 también se logró una destacada actuación cuando Andrea Arreguin alcanzó lo más alto del podio como campeona; por su parte América Hernández consiguió un meritorio cuarto lugar.

De los varones, no se dieron a conocer resultados, únicamente se informó los nombres de quienes representaron a San Luis Potosí, como Erik Flores Salgado; Yair A. Vázquez Ramírez; Gerardo Juárez Arredondo y Mariano Rojas Salinas en la categoría sub 19.

En la división sub 17, Adrián Meza Ruiz; Daniel Juárez Arredondo; Iván Alejandro Fortuna López y Braulio Meza Ruiz.

La delegación contó con el apoyo de la Asociación Potosina de Squash, así como del Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte.