Son un rival complicado pero nosotros vamos a ganar: Sambueza

Más que claro está que el partido de esta noche ante América es uno de los más complicado del torneo para Atlético de San Luis, pero para Rubens Sambueza no hay equipos imposibles de vencer, por lo que saldrán a encarar el compromiso con la seriedad que representa y buscar ganar, aprovechando las fallas del rival.

Afirma Sambueza que si juega ante América será un oportunidad para mostrarse. / Cortesía: ADSL.

"El partido que tenemos este martes está muy, muy complicado, por el tema de como llega el América, con un envión anímico alto por los triunfos que ha obtenido en las últimas fechas, y nosotros con un empate en casa con un elemento menos; pero bueno, para San Luis es fundamental ganar si queremos aspirar a, primero el objetivo que tenemos de sumar la mayor cantidad de puntos posibles para el tema porcentual, no nos podemos desviar de eso, y si queremos calificar o tener esa posibilidad de entrar a la liguilla, lo más arriba posible, entonces este va a ser un partido fundamental, que está más que claro para nosotros".

Cortesía | ADSL

Se le cuestionó sobre su pasado americanista, "siempre lo he dicho, soy muy agradecido con todos los clubes que me dieron la posibilidad de jugar, pero el tiempo que me tocó estar en el América en lo personal ha sido de lo mejor, individual y grupal, la estadía allí me dejó muy satisfecho, siempre dejé todo lo que tenía, y son lindos recuerdos con la camisa del América. Me marcó mucho en mi carrera por todo lo que conseguimos. Y ganar el Balón de Oro por la Concacaf fue uno de mis máximos logros.".

Cortesía | ADSL

Señaló que no hay equipos invencibles, "nosotros por medio de los videos hemos visto algunas debilidades de ellos, pero todo dependerá de nosotros que las aprovechar. No hay mucho misterio, en la liga todos nos conocemos bien y es cuestión de aprovechar esos momentos. Recuerdo cuando nos tocó ir la última vez al estadio Azteca, éramos un equipo que no se nos daban los resultados, y sin embargo fuimos y les ganamos contundentemente. Por lo que tenemos que salir a jugar como sabemos y demostrar que podemos estar en la liguilla y ser un digno rival para cualquiera", apuntó.

EL DATO

Rubens Sambueza tiene un gol anotado este torneo, con 195 minutos jugados en 8 encuentros, uno como titular.