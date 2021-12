SLP aporta para México dos oros en el voleibol de los JLAPB 2021

Profetas en su tierra los representativos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal de San Luis Potosí (SSPESLP) al conquistar dos oros en ambas ramas en el cierre del voleibol 6x6 de los VIII Juegos Latinoamericanos Policías y Bomberos 2021, que tienen como sede la capital potosina.

Este par de preseas doradas se contabilizan para México en el medallero. Pedro Pablo Salinas Coronado, capitán del equipo varonil, en entrevista para El Sol de San Luis, minutos después de alzarse con el primer lugar comentó: "Fue un partido difícil pero se logró el objetivo que era la medalla de oro. Ayer tuvimos una jornada muy pesada, jugamos cinco partidos y un descanso de 15 minutos, más la complicación de ir al trabajo y venir, pero afortunadamente mis compañeros no se rajaron, solo tuvimos que incluir a un colega de fútbol pero que lo hizo muy bien. Ya cumplí 6 años de policía y este es un trabajo noble al que me he ido acoplando bien en las labores administrativas y ahora aquí andamos en el deporte echándole ganas".

La final varonil del voleibol 6x6 resultó cardiaca con un tercer set de alarido. / Cristian Robledo

Agregó con una enorme sonrisa y con el sudor todavía en el rostro, "muy especial que hayamos ganado el primer lugar en unos Juegos donde somos sede, es una situación que nunca se olvidará para nosotros, al igual que nuestras compañeras de la rama femenil que también alcanzaron el oro. Ambos para México y San Luis Potosí".

La final varonil fue contra la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, logrando la victoria los potosinos por 2 sets a 1, con parciales de 25-10, 23-25 y 15-11.

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal de San Luis Potosí monarcas en ambas ramas. / Cristian Robledo

Y en la final femenil el equipo de la SSPE de San Luis Potosí derrotó al Combinado de la SSCDMX y de la Guardia Nacional en dos sets, por 25-17 y 25-7. Las potosinas ejercieron su buen juego a lo largo de ambos sets para quedarse con la medalla de oro.

Finalmente en el partido por el bronce en rama varonil, el equipo de Protección Civil Municipal se colgó la presea al vencer a la Fuerzas Especiales de Seguridad del Estado de México con parciales de 25-22 y 25-20.