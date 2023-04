SLP a la vanguardia en organización de Congresos

Para Aarón David González, presidente de la Asociación de Cultura Física de San Luis Potosí (ACFSLP), nuestra entidad está a la vanguardia en la organización de Congresos Internacionales.

"Concluimos nuestro 8vo. Congreso Internacional de Educación y Cultura Física con buenos resultados, pero principalmente podemos decir que hemos avanzado y nos hemos convertido en el mejor del centro del país, porque en organización estamos a la altura de cualquiera que se realiza en el país".

Ahondó que desde que llegó la pandemia, decidieron organizar el Congreso de manera bimodial, con talleres y conferencias de manera presencial, pero también con actividades exclusivas en forma virtual.

"La respuesta que hemos tenido nos ha sorprendido porque por ejemplo, tuvimos 720 congresistas este año de más de diez entidades, de los cuales poco más de 300 estuvieron presentes, y el resto se conectaron vía plataforma para participar. Pero te puedo decir por ejemplo que en el año 2020 y 2021 cuando atravesábamos lo de la pandemia por Covid-19, llegamos a tener más de mil participantes vía zoom. Y esto a la gente le gustó, por lo que decidimos continuarlo".

En cuanto a los temas que se trataron, González Sandoval mencionó que este año optaron porque todos los ponentes fueran mexicanos, sin extranjeros como en las siete primeras ediciones. "Esto porque se tocaron temas con relación a la Reforma Educativa y pues no era factible traer gente del exterior si no están familiarizados con los temas que se trataron. Aún así los congresistas nos felicitaron y señalaron que la calidad no bajó con relación a otros años, pero además el hecho de que tuvimos sedes deportivas bajo techo, sin batallar con el clima, fue muy agradable, y esto se logró con el apoyo del INPODE".

Por último el Presidente de la ACFSLP, adelantó que para la décima edición del Congreso en el 2025 buscarán que la sede sea un municipio de la huasteca potosina, pero antes el próximo año lo harán en la capital potosina, ya con ponentes internacionales.

Más de 5 mil participantes registran ya en las ocho ediciones del Congreso Internacional.