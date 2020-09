Sin sana distancia se realizó el Ultra Trail Virtual

Con la participación de quinientos corredores de la capital e interior del Estado de San Luis Potosí se realizó el pasado fin de semana el primer Ultra Trail Virtual 2020 de 15, 25, 40 y 50 kilómetros.

Cabe mencionar que aunque hubo corredores que si respetaron las medidas sanitarias al realizar sus recorridos solos o en pareja, la mayoría no lo hicieron así.

Y es que no estaba permitida alguna meta, pero si la hubo y hasta con vallas y publicidad estática (en cierto lugar no especificado), donde se registró aglomeración de corredores, quienes no guardaron la sana distancia, no traían cubrebocas, se abrazaron, tomaron fotos y festejaron el logro alcanzado, como si fuera la antigua normalidad, incluidos muchos niños que no estaba permitido que participarán en el evento. En fin.

Y de acuerdo a los registros que realizaron los mismos participantes en la aplicación (APP) utilizada por TTT, los mejores fueron: 15 KILOMETROS: General Femenina.- Martha Itzel Rubio Padilla fue la mejor con 1 hora 16 minutos 58 segundos, dejando en el segundo sitio a Jaqueline Ahumada Garay con 1h19:35 y en tercera posición a Diana Medrano Castilleja con 1h20:46.

General Masculina: El triunfo correspondió para José Alfonso Mireles Meave con crono de 1 hora 01 minuto 18 segundos; la segunda posición para Vicente Medrano con 1h02:47; tercer sitio para Tomás López Segura con 1h04:44.

25 KILOMETROS: General Femenina.- Angélica Carranza Ordaz fue la mejor con 2 horas 22 minutos 47 segundos; Blanca Vanessa Ledezma Guzmán quedó en segundo sitio con 2h27:55; Zulema Antonio Reyes fue tercera con 2h29:40.

General Masculina: Gustavo Antonio Lara Rocha logró el primer lugar con 2 horas 01 minuto 05 segundos; César Rocha Meza en segundo puesto con 2h08:11; Francisco Ahedo Ramírez en tercero con 2h10:44.

40 KILOMETROS: General Femenina.- María del Rocío García García, equipo Salvajes, primer lugar con 4 horas 03 minutos 05 segundos; Oliva Lorena Torres en segunda posición con 4h59:58. General Masculina: No se registraron participantes. Quedó acéfala.

50 KILOMETROS: General Femenina.- Zelzin Aketzalli Cedeno Ramos se agenció el primer sitio con 5 horas 46 minutos 03 segundos; Liliana Cedillo Rodríguez fue segunda con 6h21:16; Alma Nava Pro en tercer sitio con 6h21:16.

General Masculino: René Vargas Nájera se agenció el sitio de honor con 4 horas 45 minutos 39 segundos; Bryan Daniel Matilde Santiago en segundo puesto con 4h53:37; Raúl Tovar Acosta finalizó tercero con 4h54:40.

