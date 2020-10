Sin público el partido Atlético de San Luis contra Querétaro

Es muy probable de que el partido Atlético de San Luis contra Querétaro se juegue a puerta cerrada, a pesar de que la entidad cambié a semáforo amarillo a partir del lunes 12 de octubre.

Por lo pronto la directiva del equipo de acuerdo a los solicitado por la Liga MX a todos los clubes, envió el documento ya con firma y aval de la Secretaria de Salud Estatal y COEPRIS de San Luis Potosí, donde se explica de manera detallada el protocolo de sanidad que aplicarán para el regreso de aficionados al estadio Alfonso Lastras Ramírez.

Deportes Vital jornada dominical se disputa en la Liga Zona Centro

"De hecho todos los equipos teníamos hasta el día 8 de octubre para enviar ese documento, por lo que de nuestra parte se envió en tiempo y forma y ahora le corresponderá a la Liga MX evaluarlo, pero independientemente de que nos den el visto bueno, nosotros junto con la gente operativa del estadio, Salud y Coepris determinaremos si es factible abrirlo a los aficionados pues conlleva muchos aspectos a considerar", explicó a El Sol de San Luis Paulina López, vocera del equipo.

Y aunque no confirmó el hecho, mencionó que sería prematuro abrir las puertas a los aficionados para el partido San Luis contra Querétaro del próximo jueves 15 de octubre. "El Club aún no tiene una postura oficial sobre el tema, faltan detalles que coordinar para que se puedan abrir las puertas del estadio, pero no se ve factible que se de el hecho ya la próxima semana. Quizás más adelante".

En cuanto al caso del equipo femenil que termina su torneo hasta mediados de noviembre, aclaró que la Liga MX no contempla por el momento abrir los estadios del país al público ya que en el protocolo no está incluido el torneo de las damas.

Finalmente dijo que el equipo se mantiene entrenando y este fin de semana solo tendrán actividad las categorías Sub 17, Sub 20 y Liga Premier que disputarán partidos pendientes.

EL DATO

De darse el regreso de aficionados al estadio Alfonso Lastras, sería hasta el último partido de local del equipo, el 29 de octubre ante Mazatlán

Te puede interesar esta nota: Entregan equipo sanitario a escuelas de Taekwondo