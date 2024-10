Sin posibilidades de calificar, Atlético de San Luis recibe a León en Liga MX Femenil

Ya sin posibilidades de calificar a liguilla, Atlético de San Luis disputa su penúltimo partido en casa. Recibe este lunes 7 a las esmeraldas de León, en la jornada 14 del Apertura 2024 de la Liga MX Femenil.

El cotejo está pactado a las 17:00 horas en el estadio Alfonso Lastras Ramírez, que seguramente no tendrá una buena asistencia, ya que la directiva no le interesó hacer alguna promoción especial, tomando en cuenta de que las locales no aspiran a nada, solo a mejorar su posición en la tabla.

Cortesía / Atlético de San Luis Femenil

San Luis en 13 partidos ha sumado 9 puntos de 39 posibles por lo que se ubica en la posición 14 de la tabla, con dos triunfos, tres empates y ocho derrotas. En casa ha jugado siete encuentros y suma dos victorias y cinco derrotas, la última la semana pasada que recibió a Juárez y perdieron por 2-3, quedando eliminadas de poder acceder a liguilla.

El rival en turno, León, está en el lugar 12 con 15 unidades, pero en 14 partidos (uno adelantado), producto de cuatro victorias, tres empates y siete reveses. Como visitante tiene siete juegos, apenas un empate y seis derrotas. Sus últimos dos compromisos fueron de local, al hilo, con un triunfo y un empate.

Cabe mencionar que el enfrentamiento entre potosinas y leonesas es uno de los dos que se programaron para este lunes, con los que cierra la jornada 14, y solo restarán tres más para concluir la fase regular y dar paso a la liguilla con los ocho primeros de la tabla.

Cortesía / Atlético de San Luis Femenil

El arbitraje correrá a cargo de Karen Hernández Andrade, apoyados en las bandas por Melanie Esmeralda Villavicencio y Cristian Geovanny Padilla, siendo la cuarta oficial Katherine Yessika Herrera. Las locales portarán uniforme amarillo, azul y blanco, mientras que las visitantes todas de verde esmeralda. La transmisión televisiva será en ESPN y Disney+ en vivo.

Por último, informar que San Luis dirigidas por el DT Daniel Flores, le faltarán después de este, tres partidos más, el 13 de octubre visitan a Tijuana; reciben el día 20 al América, y visitan a Toluca el 1º de noviembre.