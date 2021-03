Sin futbolistas potosinos en el TRI Preolímpico

Jaime Lozano, director técnico de la Selección Nacional de México Preolímpica, dio a conocer la lista definitiva de 20 futbolistas que disputarán del 18 al 30 de marzo en Guadalajara, Jalisco, el Campeonato Preolímpico de Concacaf, que otorga dos boletos para los Juegos Olímpicos de Tokio.

En el listado no aparece el potosino Ramón Juárez, del Club América, quien había sido convocado varias veces a los micro ciclos, ni tampoco el queretano Pablo López del Atlético de San Luis, quien estuvo hace unos días con el TRI, pero ante la falta de juego ya que no es tomado en cuenta por el DT Leonel Rocco, quedó descartado.

Cortesía | Selección Nacional

La lista de jugadores que habrán de concentrarse a partir del domingo 14 de marzo es la siguiente: Porteros: S. Jurado, L. Malagón y C. Moreno. Defensas: J. Ángulo, V. Loroña, A. Mayorga, A. Mozo, C. Sepúlveda y J. Vásquez. Mediocampistas: E. Aguirre, R. Alvarado, R. Ángulo, U. Antuna, A. Cervantes, S. Córdova, J. Esquivel y C. Rodríguez. Delanteros: J.J. Macías, S. Muñoz y A. Vega.

Todos ellos jugadores de Cruz Azul, Necaxa, Pachuca, Atlas, Tijuana, Guadalajara, Pumas, Santos Laguna, América, FC Juárez y Monterrey, es decir, elementos de 11 de los 18 equipos de la Liga MX.

México quedó ubicado en el Grupo A junto República Dominicana, su primer rival el jueves 18, Costa Rica al que enfrentará el domingo 21 y Estados Unidos con quien se medirá el miércoles 24 de marzo. Serán ocho selecciones, ya que en el grupo B están Honduras, Canadá, El Salvador y Haití, con dos sedes, los estadios Jalisco y Akron.

EL DATO

Participan ocho selecciones en dos sedes, estadios Akron y Jalisco, con público asistente del 18 al 30 de marzo

Te puede interesar esta nota: Atlético de San Luis, el peor equipo del fútbol mexicano en posesión de balón