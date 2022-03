Sin espacio de entrenamiento se encuentra Luchas Asociadas rumbo a los JN CONADE

Parece que el desarrollo del deporte no interesa a los dirigentes del Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte, así fue expresado a través de redes sociales por parte de Humberto Sánchez, responsable de la Escuela de Luchas Asociadas, que, a una semana de tomar parte en el Macro Regional rumbo a los Juegos Nacionales CONADE 2022, se les impidió y dejó sin lugar de entrenamiento a la delegación potosina de este deporte.

El viernes pasado, el representativo estatal acudió a sus prácticas de cara a este evento, pero se encontraron con la novedad de que no podían usar la Sala de Combate de la Unidad Deportiva “Adolfo López Mateos”, todo esto bajo órdenes de Odín Patillo, Director de Desarrollo de Deporte del INPODE, por lo que optaron en realizar su entrenamiento en las canchas de basquetbol aledañas.

Por medio de las redes sociales la Escuela de Luchas Asociadas mostró su malestar respecto a esta situación

“A UNA SEMANA DEL MACROREGIONAL DEJAN SIN LUGAR DE ENTRENAMIENTO A EQUIPO DE LUCHAS ASOCIADAS DE SAN LUIS POTOSI.

La selección potosina entrenó en las canchas aledañas a la Sala de Combate. / Cortesía Escuela de Luchas

Odín Patiño director de desarrollo del deporte el cual no es originario de San Luis Potosí (por lo tanto no le interesa el desarrollo del deporte potosino fuera del fútbol) y Filiberto (el lobo) el nuevo administrador de la unidad deportiva Adolfo López Mateos, que bajó sus argumentos, sin mayor explicación cerró el área de combates dejando a más de 20 competidores de la selección de luchas asociadas sin poder realizar sus entrenamientos de forma adecuada a una semana de la competencia macro regional de los juegos nacionales CONADE.

Cabe recalcar que la asociación de luchas asociadas fue la primera en entregar la papelería, proyectos y todos los documentos solicitados por parte de la subdirección de deporte federado.

Se acordó que el instituto potosino de cultura física y deporte entregaría un convenio el cual a la fecha no existe y por lo tanto ya no se contó con un centro de entrenamiento.

Como hicimos mención anteriormente y ahora lo reiteramos si no es futbol no existe apoyo alguno a los deportistas y si no eres amigo, familia o conocido de los directivos no hay apoyo alguno y se pierde el trabajo de meses de entrenamiento de los luchadores.

Pedimos se tomen cartas en el asunto y exigimos que los directivos y administrativo realicen su trabajo adecuadamente ya que en cuatro meses han deshecho el deporte de alto rendimiento.

Estábamos mejor antes con la maldita herencia. Y cabe mencionar que el equipo de luchas asociadas trajo 4 medallas de 5 participantes.”