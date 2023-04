Sexto sitio para Miky Pérez en la Súper Copa en Guadalajara

Un meritorio sexto lugar fue el que alcanzó José Miguel "Miky" Pérez en la segunda fecha de la Fórmula 5 de novatos dentro de la temporada 2023 del serial Súper Copa.

El autódromo Toluquilla de Guadalajara, Jalisco, fue sede de la tercera fecha del Campeonato, pero segunda de la Fórmula 5, la cual resultó difícil para los pilotos ya que presentó muchas amarillas y se alargó en tiempo.

"Tuve una carrera complicada porque se dieron muchas banderas amarillas que terminaron afectando nuestro resultado; sin embargo no dejamos de pelear y al final contento de haber remontado del 24 al 13 general y sexto de mi categoría novatos", expresó el juvenil piloto de tan solo 14 años.

Cortesía | Facebook Miky Pérez

Detalló que a pesar de apenas ser su segunda carrera en el año de su debut en Súper Copa, "me sentí bien y aunque teníamos el ritmo para más, ya no alcanzó el tiempo, pero me llevó mucho aprendizaje ya que tuve buenos y muy divertidos duelos. Al final sumamos puntos al quedar en la posición 6 de novatos".

Cabe mencionar que en la primera fecha realizada en Monterrey, "Miky" Pérez finalizó en el cuarto lugar y sumó 82 puntos. Ahora quedó sexto en Guadalajara y logra otras 70 unidades, por lo que llega a 152 y se mantiene entre el top cinco en su temporada de debut.

Cortesía | Facebook Miky Pérez

"Quiero agradecer el apoyo de mi equipo MAO Racing, a Enrique Reyna y su papá Mao, por dedicarme ese tiempo para aconsejarme y sobre todo darme un auto muy competitivo, sin olvidar el apoyo total de mis patrocinadores y amigos que nunca me dejan solo", comentó el piloto más joven de la parrilla de la Fórmula 5, tanto novatos como expertos.

EL DATO

En dos fechas puntuables, José Miguel Pérez ha logrado un cuarto y sexto lugar, para sumar 152 puntos.