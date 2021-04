Sería un fracaso quedar últimos del cociente y sin liguilla: Javier Güemez

Para el mediocampista Javier Güemez en caso de que Atlético de San Luis no calificará a reclasificación y se ubicará último en el cociente, representaría un fracaso total en este torneo.

"En dado caso que eso se diera por supuesto que sí sería fracaso al menos para mi, porque este equipo que se armó para cosas grandes, para estar arriba y no abajo, tendríamos entonces que hacer un análisis a fondo, cada uno como jugador y todos en su área que están a cargo porque no puede estar pasando esto con una institución que se preocupa por el jugador, por tener todas las armas posibles para prepararse bien y sobretodo, con una afición de primer nivel que no se merece que tenga un equipo tan malo" enfatizó.

Sin embargo, confía en que alcanzarán el objetivo para este torneo que es avanzar a reclasificación entre los doce primeros de la tabla general. "Obviamente no es la racha que quisiéramos tener, ni los puntos y la posición en la tabla en la que estamos. Pero el equipo se encuentra comprometido para dar su mejor versión en los tres partidos que faltan y quedarnos con la mayor cantidad de puntos posibles.

Sabemos que viene un Puebla muy difícil, pero de nuestra parte estamos listos para enfrentarlo y ponerles un freno en el buen momento por el que pasan. Es un equipo que defiende bastante bien y desdobla muy rápido al frente, pero dejan muchos espacios atrás y eso lo aprovecharemos con balones rápidos a nuestros delanteros" agregó.

Y dijo que aprovecharán que la afición regresa, "tendremos el factor a nuestro favor de que ya contaremos con aficionados, que seguramente aprovecharán para apoyarnos y eso será un gran aliciente para poder dar un gran partido y quedarnos los tres puntos. Esperemos que todos se comporten en el estadio, para que en el último partido ante Pachuca regresen y también nos apoyen".

Por último, con relación a si les preocupa el cociente o están más enfocados en la reclasificación, quien porta la playera número 16 en los dorsales, respondió: "Sabemos del cociente, no lo olvidamos, pero en la medida que sumemos podremos dejar atrás ese problema y de paso colarnos a la reclasificación".

EL DATO

Javier Güemez López de 29 años de edad y nacido en Sinaloa, ha sido titular en los 14 partidos del torneo. Suma 1,223 minutos jugados.