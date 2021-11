Sentimiento especial participar en unos Juegos Latinoamericanos

José Ulises Hernández ya ha tenido la oportunidad de participar en unos Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos, hecho que describe como inolvidable y que representa un sentimiento muy especial para quien representar a su país.

"He tenido la oportunidad de haber participado en la sexta edición en Panamá 2018 y séptima en CDMX 2019, logramos en ambas ganar oro mi hermano Ulises Francisco y yo, en la disciplina de boxeo. Para este año él si estará participando, pero tu servidor no porque me toca estar en la organización de los octavos Juegos".

Agrega "es una experiencia muy bonita, compartes con otros compañeros, no solo es el tema deportivo, sino también social. Es emotivo que veas en todo lo alto tu bandera, que recibas una medalla por tu esfuerzo y sobretodo que veas reflejado un esfuerzo que realizarse. Una sensación muy impactante, un orgullo total y especial para cada competidor sea de cualquier país".

Un orgullo el participar en los Juegos Latinoamericanos y representar al país Cortesía | JLPYB

Apunta que para cualquier servidor público, pero más en un policía o bombero, el hecho de practicar deporte y estar apto físicamente ya es algo que debe tomarse en cuenta.

"Es primordial porque estando en la calle trabajando no sabes cuando se te presenta una situación que tengas que afrontar y para ello debes tener las condiciones físicas para hacerle frente. Aunado a que el realizar deporte en tu día a día es también una parte importante, y te puedo decir que en las corporaciones policíacas y seguramente en los bomberos, hay además de buenos elementos, magníficos deportistas".

Destaca Hernández Espinoza que desde los 7 años de edad practica el boxeo, "actualmente tengo 36 de edad y he tenido oportunidad de ganar siete medallas de oro, en peso medio y semipesado en estos últimos años y voy a continuar peleando hasta que el cuerpo aguante, solo hice una pausa ahora que me tocó organizar los próximos octavos Juegos".

LA FRASE

"Creo que San Luis Potosí puede aportarle medallas a México en taekwondo, natación, box y fútbol".