Semáforo naranja frena inicio de la 5M Academy Fútbol

Debido a que el semáforo epidemiológico en la entidad se mantendrá quince días más en semáforo naranja, no iniciará este lunes 6 de septiembre las actividades de la M5 Academy Fútbol, por lo que tendrá que aplazarse su inauguración de menos dos semanas más.

En un video publicado en redes sociales, el exfutbolista español Pedro Mario Álvarez Abrante, director de la Academia, explica que no podrán en riesgo a los niños y jovencitos en esta tercera ola de contagios, por lo que esperarán hasta que la entidad esté en color amarillo para iniciar las clases.

"Por desgracia no vamos a poder empezar el lunes 6 de septiembre ya que el semáforo naranja nos lo impide, me da mucha rabia porque teníamos esperanzas de que bajará a amarillo pero no fue así. Tengo ya todo preparado para comenzar con las actividades de la Academia pero habrá que esperar mínimo dos semanas más, para no exponer a los alumnos. Aprovecho este vídeo para agradecer a todos los padres de familia de los chavales toda la confianza que están depositando en mi, ojalá esto pase pronto y podamos empezar. Les mando un fuerte abrazo a todos y a cuidarse, no hay más", agrega.

Reiteró que aún les quedan pocos lugares disponibles y los registros se mantendrán abiertos en las seis categorías disponibles: 4-5 años chupetín; 6-7 años pre-benjamín; 8-9 años benjamín; 10-11 años alevin; 12-13 años infantil, y 14-15-16 años cadete".

Cabe mencionar que la M5 Academy aplican un método de enseñanza creado por Mario Abrante, en el que se fomenta el desarrollo de futbolistas integrales mediante actividades divertidas, prácticas, competitivas y sociales, todo es ejecutado por entrenadores certificados. La sede de la misma son las instalaciones del Soccer Center María Dolores.