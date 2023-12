Selección Potosina de Judo con varios podios en Torneo Nacional

En Oaxtepec, Morelos se realizó el torneo nacional "Jorge Ito 2023" de Judo, en el que la selección potosina tuvo una aceptable participación al subir varias veces al podio de triunfadores.

Un primero, segundo y cuatro terceros lugares, así como un quinto y séptimo fueron los resultados que conquistaron los judocas de San Luis Potosí en categorías Sub 13, 16, 18 y 21, además del Senior ya que simultáneamente se desarrollo la Gala del Judo Mexicano.

El representativo potosino estuvo integrado por judocas de la Escuela SADECO y de otras academias, bajo la tutela del Sensei Eli Carrizales, logrando los siguientes resultados: Valeria Linett Juárez Martínez con un primer lugar en Sub 21 y un tercer lugar en 70 kilos Sub 18.

Roberto Ricardo Elías Puente ocupó la tercera posición y Abraham Gustavo la Cervantes Cano la segunda, ambos de la categoría Sub15.

Cristina Marceleño Rivera en Sub 18 menos 48 kilos se colocó en tercero además de otro tercero pero en Sub 21. Y finalmente Kevin Sinué Teniente Cano de la categoría Sub 21 obtuvo quinto sitio y en Primera Fuerza se quedó con el séptimo lugar.

Cabe mencionar que el evento fue clasificatorio para conformar la Selección Nacional de Judo que representarán al país en los Segundos Juegos Panamericanos Junior 2025, y selectivo para la Selección Nacional Senior.

