Selección potosina de atletismo a los Juegos Nacionales CONADE

Con el firme objetivo de poner en alto el nombre de San Luis Potosí y contribuir con la cosecha de medallas, la Selección de Atletismo viajó a Hermosillo, Sonora para competir en los Juegos Nacionales CONADE 2022.

Así lo informó el profesor Antonio Torres Valencia, Presidente de la Asociación de Atletismo del Estado de San Luis Potosí (AAESLP), quien realizó el viaje con la delegación conformada por 10 atletas, 2 entrenadores y un delegado.

"Serán dos etapas en las que compitan nuestros atletas potosinos, la primera para las categorías Sub 16 y Sub 23 del 21 al 26 de junio, y la segunda será para la Sub 18 y Sub 20 del 26 de junio al 1o de julio. Todo con sede en Hermosillo, Sonora", explicó.

En cuanto a los entrenadores son: Modesto Morales Sustaita y Oscar Montalvo, mientras que como Delegado funge José Pedro Vázquez Munguía. De los atletas son los siguientes:

En Sub 16 femenil Valentina Rivera quien competirá en lanzamiento de bala y disco. En varonil Oswaldo Ángeles que correrá los 80 y 150 metros planos; Samuel González también en par de competencias, salto de altura y salto de longitud.

En la Sub 23 femenil, América Torres y Paulina Rubio, ambas en los 10 mil metros planos; Jocelin Rosales y Samantha Hernández en los 1,500 metros planos, así como Nayla Montero quien intervendrá en el heptatlón. Por los varones: Joselo Montelongo en el lanzamiento de jabalina, y Elías Jasso en el salto triple.

Cabe mencionar que Sonora es sede de doce disciplinas deportivas, entre estás levantamiento de pesas, softbol, fútbol, atletismo, tiro con arco, balonmano, judo, gimnasia trampolín, tenis de mesa, rugby, escalada deportiva, triatlón y aguas abiertas. Todas en escenarios ubicados en los municipios de Guaymas y en la capital Hermosillo.