Selección de Atletismo de SLP busca sumar más medallas en los Nacionales CONADE 2024

Motivados partieron a la ciudad de Guadalajara, Jalisco los dieciocho atletas que integran las selecciones de atletismo Sub 20 y Sub 23 que competirán en los Juegos Nacionales CONADE 2024.

Del 12 al 15 de junio en Guadalajara, Jalisco se desarrollarán las competencias de pista y campo, en las que buscarán los potosinos sumar más medallas para la delegación potosina.

Las y los seleccionados fueron despedidos por Vicente Antonio Torres, presidente de la Asociación de Atletismo del Estado de San Luis Potosí, quien les dio emotivas palabras para que den su máximo esfuerzo y dejen todo en su participación.

Cortesía / Instituto Deportivo Potosino (INPODE)

Con la delegación también viajan cuatro entrenadores: Modesto Morales, Aníbal Roberto Ibarra, Benjamín Portales y Azael, quienes serán los que guíen a las los atletas en sus pruebas. Sin faltar el apoyo de sus familias en las gradas, algunos pudieron acompañarlos y otros a lo lejos los estarán alentando.

Entre el grupo, aparecen varios estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, como: Alondra Joaly López Pérez, de la Sub 23 que competirá en las pruebas de 1500 metros planos y 3000 metros steeplechase; Amy Ximena Guerrero Almendariz, Sub 20, en los 5 mil metros planos; Kelly de Blas Hernández, Sub 20 en 3000 metros planos.

Además de Camila Alelhi Oviedo Santiago, Sub 20 en la prueba de salto triple; Johana Mares Frías, Sub 23, en 5000 y 10000 metros planos y Ricardo Yahir Amador Rodríguez, Sub 23, en los 1500 metros planos y los 3000 metros steeplechase.

Todos ellos cuentan con el respaldo del Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte.