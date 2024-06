Seis medallas para SLP en atletismo de los Nacionales CONADE

Al finalizar la actividad del atletismo de los Juegos Nacionales CONADE 2024, la delegación potosina Sub 20 y Sub 23 logró seis medallas en las competencias que tuvieron como sede la pista del Polideportivo Revolución en Guadalajara, Jalisco.

Las seis preseas las obtuvieron cinco atletas, una mujer y cuatro hombres, siendo dos platas y cuatro bronces, todas en pruebas de pista.

Cortesía / Instituto Deportivo Potosino (INPODE)

Rolando Cabrera Velázquez fue el único potosino que se colgó dos medallas, la primera de bronce en los 3 mil metros con obstáculos y luego en los 1500 metros planos, ambas en categoría Sub 20.

Otros varones con medallas fueron: Ricardo Yahir Amador quien en los 1500 metros planos se quedó con la de bronce, en la Sub 23, y Jorge Iván Ramos Torres en los 10 mil metros planos con bronce en la Sub 20. También se sumó Andrea Regina Ávalos que en la Sub 23, se quedó con bronce en los 3 mil metros con obstáculos.

Y la sexta presea lograda en el segundo día de competencia fue para César Daniel Morales Monreal, quien en la categoría Sub 23 alcanzó el segundo lugar, plata, también en la prueba de los 3 mil metros con obstáculos.

Cabe mencionar que San Luis Potosí en esta segunda parte del atletismo, asistió con 18 atletas Sub 20 y Sub 23, acompañados de cuatro entrenadores: Modesto Morales, Aníbal Roberto Ibarra, Benjamín Portales y Azael, para competir contra los mejores juveniles del país.

Los campeones nacionales por equipos fueron los de Jalisco, los anfitriones que lograron superar su marca histórica de medallas conseguidas en el 2023, al totalizar 45 preseas, 23 oros, 14 platas y 8 bronces.