Seis medallas más para Gimnasia en los Juegos Nacionales Conade 2022

Continua la buena actuación de la delegación potosina de la disciplina de Gimnasia Artística al conseguir seis medallas más para San Luis Potosí, actividad dentro de los Juegos Nacionales CONADE 2022 que tiene como sede el Centro de Alto Rendimiento de Tijuana, Baja California, que se suman a las tres conseguidas en los primeros días de actividades.

La cosecha de la última jornada fue de seis medallas, siendo dos de oro, tres de plata y una de bronce, preseas que destacan el trabajo realizado por los atletas potosinos en este deporte que ayuda a mejorar la posición del Estado en el medallero.

Gabriela Mendoza de Ávila tocó la gloria al conquistar la medalla dorada en la prueba de Barras Asimétricas, conquistando también la medalla de plata en Salto; por otra parte, Arturo Martínez Melgoza se quedó con la plata en Anillos y se colgó el bronce en Manos Libres, premios que se suman a la plata ganada el domingo en el All Around.

Por otra parte, Paulina Vargas consiguió plata en barras, que se añade al oro por All Around ganado previamente; finalmente, Karen Rendon con el bronce del All Around, ahora agregó el oro en la final de barras.

Por el momento, San Luis Potosí se ubica en la posición número 15 del medallero nacional con 13 preseas de oro, 33 de plata y 57 de bronce, para un total de 103 medallas; muy lejos del primer puesto que es Jalisco que suma580 medallas de las cuales 237 son de oro, 176 de plata y 167 de bronce.

