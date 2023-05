[Video] Alexa Moreno ofreció una charla en SLP, busca llegar a París 2024

La mejor gimnasta mexicana de la historia, Alexa Moreno, ofreció una amena charla de poco menos de una hora, para las y los potosinos que se dieron cita en el patio central de Palacio Municipal, muchas niñas y niños, en la que habló sobre diversos temas, pero principalmente afirmó que aún no piensa en el retiro y que seguirá hasta cumplir este ciclo olímpico.

El conversatorio tuvo como moderador a Luis Fernando Alonso, director de Deporte Municipal, además de contar con la presencia de Paulina Campos, actual número uno de San Luis Potosí en gimnasia y seleccionada nacional.

Previo al inicio, el alcalde Enrique Galindo Ceballos, y Estela Arriaga Márquez, presidenta del Sistema DIF Municipal, le dieron la bienvenida a ambas invitadas y de paso les regalaron a cada una un jersey del Club Atlético de San Luis; sin embargo en una actitud negativa y hasta despectiva, la gimnasta olímpica no la quería aceptar ya que no era de su agradado e incluso no lo mostró para las fotos como se lo pedían.

La charla que duró 54 minutos tocó diversos temas, de inicio Alexa Citlali mencionó que su carrera deportiva ha tenido diversas etapas, las cuales ha disfrutado en demasía "con momentos buenos y malos, pero lo mejor es que conoces muchas culturas y países, me encanta competir a nivel internacional y siempre que entrenó para algún evento de esos lo hago con todas mis ganas".

Comentó que la cultura japonesa, principalmente el anime siempre la ha gustado, "crecí con esas caricaturas y a la fecha a mis 28 años las disfruto porque siempre nos muestras ejemplos de perseverancia y de alcanzar metas, eso me agrada".

Las seleccionadas nacionales Alexa Moreno y Paulina Campos hablaron de diversos temas / Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Al ser cuestionada sobre su última participación olímpica en Tokio 2020, la nacida en Mexicali, Baja California un 8 de agosto de 1994, recordó esos momento: "Upss mi participación fue difícil porque previo a los Juegos estuve lesionada y no veía la salida. Logré recuperarme y luego se viene la pandemia y el miedo de dar positivo siempre estuvo presente. Fueron unos Olímpicos especiales, no nos permitían salir de la Villa, era entrenar, competir, entrenar competir. Llegué con muchos sueños y mi idea era ubicarme entre las seis primeras del mundo, pero no me esperaba un cuarto lugar y para mí fue un logró muy grande, me quedé tan cerca de mi sueño que es una medalla olímpica, pero aún así agradezco que pude estar allí y que todo saliera bien, creo que cumplí en ese momento mis objetivos en la gimnasia".

Agregó que en la actualidad está intentando regresar al alto rendimiento luego de un año y medio alejada de las competencias. "la gimnasia es adictiva (risas), creo que aún no es el momento de decir adiós, me siento todavía con ganas, ahora ya con otra visión y metas por alcanzar. Estoy disfrutando y divirtiéndome más, espero que todo salga bien en Panamericanos, Centroamericanos y logre el boleto a Juegos Olímpicos París 2024, pero en caso de no darse, no me sentirá frustrada, creo que ahora ya veo las cosas distintas, más madura".

¿Cómo le haces para calmar los nervios antes de una competencia?, ¿quién te impulsó para practicar gimnasia?, ¿como hago para ser como ustedes? y ¿por qué elegiste la gimnasia"?, fueron cuatro preguntas que le hicieron a Alexia y Paulina las niñas y niños asistentes, quienes pudieron interactuar con las gimnasias, que respondieron cada una para cerrar así el conversatorio.

EL DATO

Tanto Alexa Moreno como Paulina Campos buscan clasificar a Juegos Panamericanos, en el próximo Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística.