Sebastián Torre ilusionado por recibir la alternativa

Se acerca la fecha para que el rejoneador potosino, Sebastián Torre, reciba su alternativa el próximo 7 de febrero en la Plaza Monumental El Paseo, donde alternará con el rejoneador español, Pablo Hermoso de Mendoza, además de los toreros de api, José Mauricio y Leo Validez, lidiando cuatro astados de Pepe Garfias y 4 de Bernaldo de Quirós.

“Es un sueño hecho realidad, que siempre quise y nunca me imagine que si iba a lograr, (Pablo Hermoso) más que un amigo es un guía, me enseña; es un maestro, me abrió las puertas de su casa desde los 12 años, es algo que siempre quise y aquí estamos con esa fortuna de poder cumplir el sueño” comentó el rejoneador potosino.

Fueron muchos años de picar piedra para que llegara este momento de tomar la alternativa, por lo que Sebastián vive un momento especial en su carrera “has dio una preparación de años de querer ser torero y ha sido muy dura, muy complicado, con mucho sacrificito, pero están brindando sus frutos.”

Con añoro recuerda sus primeros pasos como infante a los 8 años de edad, cuando caminaba por el centro de la plaza “comencé a sentir esas sensaciones que tienen los toreros a la hora de torear y me marcó en mi vida, soñé que algún día iba a pisar esta plaza pero toreando y ahora la alternativa es algo inmejorable

Sin duda, el presentarse a su gente, conocedora del rejoneo, pone en alto las expectativas de Torre que busca graduarse con honores en la plaza potosina “espero les guste mi toreo, mi forma de expresarme, que es un trabajo de muchos años de preparación” finiquitó Sebastián Torre.

Ahora el rejoneador potosino esta afinado los últimos detalles de su presentación de alternativa, donde se espera una gran entrada en la Plaza Monumental El Paseo.